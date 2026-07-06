Польский политик попал в базу «Миротворца»*
Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Политика обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в участии в «актах гуманитарной агрессии против Украины».
Сайт «Миротворец»*, созданный в 2014 году, содержит нелегально собранную базу личных данных людей, посещавших Крым или Донбасс, а также тех, кто вызвал негативную оценку его авторов.
В Генпрокуратуре РФ заявляли, что ресурс был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных деятелей и представляет собой грубое нарушение Европейской конвенции по правам человека.
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