Польский политик попал в базу «Миротворца»*

06 июля 2026, 18:42

Главу канцелярии президента Польши Богуцкого внесли в базу «Миротворца»*

Фото: iStock/golubovy

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий оказался в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.