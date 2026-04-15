Российских гандболисток внесли в базу сайта «Миротворец»*
Три гандболистки из России пополнили базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом проинформировало РИА Новости.
Туда попали игрок гандбольного клуба из Ростова-на-Дону Анастасия Шавман, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2018 года Екатерина Маренникова и спортсменка из Тольятти Виктория Шамановская.
Персональная информация о российских гандболистках появилась на сайте вечером 14 апреля. Администрация портала обвинила их в поддержке РФ и покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Как оказалось, поводом для внесения в базу «Миротворца»* стали тренировочные сборы спортсменок, которые проходили в Крыму в 2019 и 2020 годах.
*запрещен на территории РФ