Нурлан Сабуров внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*

14 февраля 2026, 21:21

Нурлан Сабуров внесён в базу «Миротворца»* за помощь российским бойцам

Нурлан Сабуров с женой (Фото: Instagram** / @saburova_diana)

Персональные данные 34-летнего стендапера Нурлана Сабурова появились на украинском сайте «Миротворец»*. Об этом сообщает SHOT.