Нурлан Сабуров внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*

Нурлан Сабуров внесён в базу «Миротворца»* за помощь российским бойцам
Нурлан Сабуров с женой (Фото: Instagram** / @saburova_diana)

Персональные данные 34-летнего стендапера Нурлана Сабурова появились на украинском сайте «Миротворец»*. Об этом сообщает SHOT.



Юморист обвиняется в покушении на суверенитет Украины, а СБУ завела на него уголовное дело после сообщений о его помощи российским военнослужащим. По информации следствия, Сабуров передал на фронт около 10 мотоциклов, стараясь это не афишировать.

Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В Подмосковье у него осталось имущество на 160 млн рублей, включая роскошный особняк и элитные автомобили.

**принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

