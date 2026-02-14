Нурлан Сабуров внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*
Персональные данные 34-летнего стендапера Нурлана Сабурова появились на украинском сайте «Миротворец»*. Об этом сообщает SHOT.
Юморист обвиняется в покушении на суверенитет Украины, а СБУ завела на него уголовное дело после сообщений о его помощи российским военнослужащим. По информации следствия, Сабуров передал на фронт около 10 мотоциклов, стараясь это не афишировать.
Ранее стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В Подмосковье у него осталось имущество на 160 млн рублей, включая роскошный особняк и элитные автомобили.
