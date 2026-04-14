Михаил Литвин оказался в базе «Миротворца»*
Блогер Михаил Литвин попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, следует из данных ресурса, которые приводит ТАСС.
Блогера обвиняют действиях, связанных с поддержкой России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в финансировании подразделений ВС РФ. Речь идет, в частности, о передаче военным двух грузовиков «КамАЗ» и автомобиля.
Литвин известен по роликам с розыгрышами, пранками и челленджами, в том числе с участием дорогих автомобилей. В 2020 году он организовал футбольный клуб «Сахалинец». В октябре 2024-го блогера задержали после того, как он ударил оскорбившего его болельщика во время матча Медиалиги.
Ранее в этих списках оказались персональные данные стендапера Нурлана Сабурова. Кроме того, СБУ завела на него дело после сообщений о его помощи российским военнослужащим.
Читайте также: