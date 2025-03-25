Польский премьер Туск отправил замглавы МИД Шейну в отпуск из-за алкоголизма

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Премьер-министр Польши Дональд Туск отправил в отпуск заместителя главы министерства иностранных дел республики Анджея Шейну. Причиной стало признание последнего в алкоголизме.
Об этом глава польского правительства сообщил руководителю внешнеполитического ведомства страны Радославу Сикорскому, передаёт «Польское радио».
Кроме того, была инициирована внутренняя проверка на предмет того, чтобы выяснить, мог ли злоупотребляющий алкоголем чиновник МИД иметь доступ к информации повышенной секретности.
Ранее Анджей Шейна признался в алкоголизме на фоне участившихся обвинений в появлении в нетрезвом виде на публичных мероприятиях. Он также принёс извинения всем, кому его пагубная привычка причинила неудобства.
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«Моя цель не состоит в оценке, обвинениях или критических замечаниях но я прошу отправить заместителя министра в отпуск и срочно выяснить дело во всех аспектах», — поручил глава кабинета министров.
Кроме того, была инициирована внутренняя проверка на предмет того, чтобы выяснить, мог ли злоупотребляющий алкоголем чиновник МИД иметь доступ к информации повышенной секретности.
Ранее Анджей Шейна признался в алкоголизме на фоне участившихся обвинений в появлении в нетрезвом виде на публичных мероприятиях. Он также принёс извинения всем, кому его пагубная привычка причинила неудобства.
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Александр Бойцов