«Был зрелым в вопросах любви»: министр образования родила от 15-летнего подростка и затребовала с него алименты

Фото: iStock/fotoember
В Исландии министр образования и по делам детей Астильдур Лоа Торсдоттир подала в отставку после того, как стало известно, что в молодости она родила ребенка от 15-летнего подростка, а потом требовала с него алименты, выставляя себя жертвой.
Подробности произошедшего — в материале «Радио 1».
Сегодня Астильдур 58 лет, пост министра она занимала с декабря прошлого года. Недавно выяснилось, что 36 лет назад 22-летняя девушка влюбилась в 15-летнего школьника. О прошлом Астильдур стало известно после того, как одна из родственниц молодого человека пожаловалась на женщину премьер-министру.
Согласно информации СМИ, парень был из неблагополучной семьи. Его родные не обращали внимание на то, что он гуляет с совершеннолетней девушкой. Через год после начала романа Астильдур забеременела и родила сына. Примечательно, что в то время 23-летняя девушка руководила молодежной группой в религиозном сообществе. Отец ее ребенка также состоял в этой общине, где искал поддержки.
После того, как про эту историю заговорили, Астильдур подала в отставку, однако при этом попыталась объяснить произошедшее со своей стороны.
Свою вину Астильдур признавать отказалась. Всю ответственность за случившееся она перекладывает на бывшего несовершеннолетнего на тот момент любовника. Она заявила, что мальчик тогда «был опытен не по годам, не давал ей прохода и настаивал на близости».
По словам женщины, она хотела наладить контакт с парнем после того, как родила от него, но молодой человек не отвечал ей взаимностью. Астильдур утверждает, что якобы часами ждала его в машине. В результате женщина потребовала с подростка алименты, и тому пришлось выплачивать их до совершеннолетия сына.
Примечательно, что Астильдур сожалеет о том, что ее личная жизнь затмила ее работу на посту министра.
Эйрикур Асмундссон описывает события совершенно по-другому. По его заверению, именно Астильдур препятствовала его встречам с ребенком, ограничивая их общение двумя часами в месяц. Исландец даже обращался в Минюст и церковные службы, чтобы добиться права видеть сына, но ему в этом отказывали.
Сейчас уже взрослый мужчина — отец ребенка — признался, что в молодости он находился в трудной ситуации, ведь семья о нем не заботилась, а церковь стала единственным местом, где его приняли. Он был неопытен, поэтому не осознавал, во что его втянула взрослая возлюбленная.
В данный момент сыну Асмундссона 35 лет. С отцом он не поддерживает общение.
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Что произошло
Сегодня Астильдур 58 лет, пост министра она занимала с декабря прошлого года. Недавно выяснилось, что 36 лет назад 22-летняя девушка влюбилась в 15-летнего школьника. О прошлом Астильдур стало известно после того, как одна из родственниц молодого человека пожаловалась на женщину премьер-министру.
Согласно информации СМИ, парень был из неблагополучной семьи. Его родные не обращали внимание на то, что он гуляет с совершеннолетней девушкой. Через год после начала романа Астильдур забеременела и родила сына. Примечательно, что в то время 23-летняя девушка руководила молодежной группой в религиозном сообществе. Отец ее ребенка также состоял в этой общине, где искал поддержки.
Фото: iStock/Synthetic-Exposition
Признает ли министр свою вину
После того, как про эту историю заговорили, Астильдур подала в отставку, однако при этом попыталась объяснить произошедшее со своей стороны.
«Когда я встретила его, я была совершенно неопытна в любви. Он же, напротив, казался гораздо более зрелым в этих вопросах», — оправдывалась женщина.
Свою вину Астильдур признавать отказалась. Всю ответственность за случившееся она перекладывает на бывшего несовершеннолетнего на тот момент любовника. Она заявила, что мальчик тогда «был опытен не по годам, не давал ей прохода и настаивал на близости».
По словам женщины, она хотела наладить контакт с парнем после того, как родила от него, но молодой человек не отвечал ей взаимностью. Астильдур утверждает, что якобы часами ждала его в машине. В результате женщина потребовала с подростка алименты, и тому пришлось выплачивать их до совершеннолетия сына.
Примечательно, что Астильдур сожалеет о том, что ее личная жизнь затмила ее работу на посту министра.
Реакция отца ребенка
Эйрикур Асмундссон описывает события совершенно по-другому. По его заверению, именно Астильдур препятствовала его встречам с ребенком, ограничивая их общение двумя часами в месяц. Исландец даже обращался в Минюст и церковные службы, чтобы добиться права видеть сына, но ему в этом отказывали.
Сейчас уже взрослый мужчина — отец ребенка — признался, что в молодости он находился в трудной ситуации, ведь семья о нем не заботилась, а церковь стала единственным местом, где его приняли. Он был неопытен, поэтому не осознавал, во что его втянула взрослая возлюбленная.
В данный момент сыну Асмундссона 35 лет. С отцом он не поддерживает общение.
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Екатерина Коршунова