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Размещение ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Польши ставит под сомнение будущее страны в контексте возможной эскалации конфликта в Европе, пишет польское издание Myśl Polska.
В своем материале издание поднимает вопрос о том, как Польша и ее население будут выглядеть после возможного массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на ее территории американскому ядерному оружию с целью его уничтожения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США, отметив, что Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности.
Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы принять на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США, отметив, что Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности.
Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы принять на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.
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Артем Кузьмин