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«Получат деньги, не увязнув в проблемах»: Политик Филиппо прокомментировал сделку США и Украины

Политик Филиппо: США после сделки получат деньги, не увязнув в проблемах Киева
Фото: istockphoto/SimonLukas

Фото: istockphoto/SimonLukas

Заключённая сделка относительно добычи и разработки природных ресурсов на Украине позволит США получить немалые деньги. Причём Вашингтон сумеет при этом не увязнуть в многочисленных проблемах Киева.
Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в социальной сети Х политик подчеркнул, что Трамп, вопреки желанию Зеленского, не включил в условия соглашения никаких «гарантий безопасности» для Киева.

«Благодаря своему президенту Соединённые Штаты получат деньги на Украине, не увязнув там», — написал Филиппо.

Он также отметил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Макрона деньги французов уходят на разорительное для страны и её граждан финансирование и вооружение Киева. В случае же отправки военного контингента на Украину французские матери начнут получать своих сыновей в гробах.

«Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно», — заключил Филиппо.

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США депортировали 131 мигранта в Узбекистан
01 мая 2025, 14:36

Фото: iStock/ Stadtratte

Соединенные Штаты Америки депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, которые находились в стране нелегально, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на американское министерство внутренней безопасности.
Уточнялось, что среди них выходцы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Власти Соединенных Штатов Америки заметили, что «Узбекистан в полной мере профинансировал депортацию своих граждан».

Там отметили, что это подчеркивает глубину сотрудничества между государствами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов.

«Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Узбекистаном в усилиях по укреплению взаимной безопасности и поддержанию верховенства закона», — обратила внимание министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Она также поблагодарила президента республики Шавката Мирзиёева.

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#сша
#узбекистан
#депортация
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Госсекретарь США Рубио может посетить парад Победы в Москве
«Звезда»: госсекретарь США Рубио может приехать на парад Победы в Москве
01 мая 2025, 12:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США могут быть представлены на параде Победы в Москве на высоком уровне. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Не исключено, что речь идёт об участии госсекретаря США Марко Рубио.

В самих Штатах пока официально не сообщали о том, кто представит страну на параде в российской столице.

В конце апреля стало известно, что лидеры 19 государств уже подтвердили своё участие в параде 9 мая. Так, на мероприятие прибудут главы стран СНГ, президенты Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы и Сербии. Также своё присутствие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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#сша
#россия
#парад победы
#9 мая
#москва
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Медведев рассказал об ожесточённом противостоянии Трампу со стороны «глубинного государства»
Медведев: Действия «глубинного государства» вызывают падение рейтингов Трампа
01 мая 2025, 12:02

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Рейтинги президента США Дональда Трампа неуклонно падают. Причина этого заключается в ожесточённом сопротивлении, которое оказывает американскому лидеру так называемое «глубинное государство» (англ. — deep state. — Прим. ред.).
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он также указал, что сенат Соединённых Штатов готовится ввести очередные «сокрушительные» санкции. Политик отметил, что не видит в них особого смысла, так как Россия с США практически не торгует, а в настоящее время и так действует уже свыше 30 тысяч различных антироссийских ограничительных мер.

«Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление», — отметил Медведев.

На прошлой неделе информационное агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США. При этом 62% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Сам Трамп назвал фейковыми все сообщения о падении своей популярности.

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#сша
#россия
#санкции
#дмитрий медведев
#государство
#рф
#трамп
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МИД: Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации российских активов
01 мая 2025, 09:45

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания для конфискации средств Банка России, хранящихся в кредитно-финансовых организациях этой европейской страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
В разговоре с корреспондентом «Известий» представители МИД РФ напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам антироссийских санкций Евросоюза, заблокировала счета и активы российских юридических и физических лиц, а также авуары Банка России.

«По состоянию на 31 марта 2025 года объем заблокированных Конфедерацией средств Центрального банка Российской Федерации действительно составляет 7,45 миллиарда швейцарских франков», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что Москва неоднократно предпринимала демарши, протестуя против решений Берна, которые противоречат декларируемые им самим принципы нейтралитета.

«В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. Они размещены в коммерческих банках, и центральный швейцарский депозитарий их не обслуживает, а значит, не имеет технической возможности распоряжаться соответствующими доходами от вкладов», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что теперь остаётся лишь наблюдать, насколько правительство Швейцарии привержено принципам соблюдения собственных законов.

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#правительство
#мид
#мид рф
#швейцария
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Келлог: Киев принял предложенные США 22 условия для заключения мира с Россией
01 мая 2025, 07:08

Фото: istockphoto/Photoboyko

По итогам переговоров в Лондоне США получили согласие представителей Киева и Евросоюза на 22 условия, предложенные американской администрацией в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
Об этом заявил специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог. В эфире телеканала Fox News он напомнил, сто на прошлой неделе участвовал во встрече в британской столице, откуда только что вернулся.

«Мы сели за стол переговоров с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — сказал Келлог.

По его словам, Киев и его европейские союзники заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы способствовать заключению мирного соглашения и длилось бы по меньшей мере 30 дней. Это может стать прецедентом для создания постоянной мирной инициативы, заключил спецпредставитель президента США.

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#сша
#соглашения
#киев
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