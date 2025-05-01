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Заключённая сделка относительно добычи и разработки природных ресурсов на Украине позволит США получить немалые деньги. Причём Вашингтон сумеет при этом не увязнуть в многочисленных проблемах Киева.
Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в социальной сети Х политик подчеркнул, что Трамп, вопреки желанию Зеленского, не включил в условия соглашения никаких «гарантий безопасности» для Киева.
Он также отметил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Макрона деньги французов уходят на разорительное для страны и её граждан финансирование и вооружение Киева. В случае же отправки военного контингента на Украину французские матери начнут получать своих сыновей в гробах.
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«Благодаря своему президенту Соединённые Штаты получат деньги на Украине, не увязнув там», — написал Филиппо.
Он также отметил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Макрона деньги французов уходят на разорительное для страны и её граждан финансирование и вооружение Киева. В случае же отправки военного контингента на Украину французские матери начнут получать своих сыновей в гробах.
«Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно», — заключил Филиппо.
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Александр Бойцов