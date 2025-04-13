«Работа над третьей мировой»: во Франции осудили слова Макрона о России

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно противодействуют американской системе спутниковой связи Starlink, пишет колумнист Брэндон Вайхерт в материале для The National Interest. По заявлению автора, речь идет о системах «Тобол» и «Калинка». Первая подавляет Starlink и GPS, глуша сигналы со спутников на приемники и наоборот.