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«Работа над третьей мировой»: во Франции осудили слова Макрона о России

Филиппо раскритиковал Макрона за резкие слова об РФ
Фото: istockphoto/SimonLukas

Фото: istockphoto/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что Россию нужно принудить к перемирию на Украине.
«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — написал Филиппо в соцсетях.
Пока Россия и США работают над урегулированием украинского кризиса, европейские лидеры обсуждают дальнейшие санкции против РФ. Недавно британский премьер Кир Стармер потребовал от России прекращения огня на Украине.

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В Курской области нашли 200-килограммовый дрон ВСУ, заявил Хинштейн
13 апреля 2025, 21:51

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Украинский дрон весом в 200 килограммов нашли в Глушковском районе Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн.
«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — сказано в публикации.

Хинштейн добавил, что место обнаружения оцепили, скоро саперы займутся находкой. Губернатор подчеркнул, что специалисты каждый день обезвреживают десятки взрывоопасных предметов: мин, снарядов и других вещей, сеющих смерть.

«…Позавчерашний итог — 23 тыс. ВОП, за вчерашний день — 21,5 тысячи», — заключил губернатор.

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«Настоящий убийца»: В США ужаснулись от нового российского оружия
TNI: системы РЭБ ВС РФ эффективно противодействуют Starlink
13 апреля 2025, 19:42

Фото: istockphoto/zim286

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно противодействуют американской системе спутниковой связи Starlink, пишет колумнист Брэндон Вайхерт в материале для The National Interest. По заявлению автора, речь идет о системах «Тобол» и «Калинка». Первая подавляет Starlink и GPS, глуша сигналы со спутников на приемники и наоборот.
«Дальность действия и мощность «Тобола» позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением», — сказано в материале.
Система «Калинка», пишет автор, нацеливается на станции Starlink, у которых улучшенный протокол безопасности.

«Настоящей «убийцей Starlink» стала система «Калинка», которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников», — добавил Вайхерт.

Обозреватель подчеркнул, что российское оборудование встревожило, по слухам, американских оборонных стратегов, ведь «Калинка», согласно статье, способна противодействовать и новой системе Starshield, разработанной для армии США.

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Музей освобождения Курской области от ВСУ откроется в регионе
13 апреля 2025, 19:09

Фото: istockphoto/N-sky

Музей освобождения Курской области от ВСУ появится в регионе, заявил губернатор Александр Хинштейн в рамках открытия выставки «Герои операции «Поток».
«Появится у нас музей курских событий, который мы уже начали формировать. И операция «Поток» станет одной из главных составляющих этого музея», — сказал чиновник.

Хинштейн добавил, что в Курске откроется мемориал погибшим в зоне боевых действий военкорам. В ходе операции «Поток» российские штурмовики прошли примерно 15 километров по трубопроводу и внезапно для врага оказались у курской Суджи в тылу украинских боевиков.

Боевики ВСУ вторглись в приграничье Курской области в августе прошлого года. Украинское командование хотело отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.

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#курская область
#александр хинштейн
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В Британии потребовали от России немедленно прекратить огонь на Украине
Стармер потребовал от РФ немедленно прекратить огонь на Украине
13 апреля 2025, 19:07

Фото: istockphoto/nevenmn

Немедленного прекращения огня на Украине потребовал от России британский премьер Кир Стармер. Политик оставил пост в соцсетях. Стармера возмутил удар по Сумам. По мнению премьер-министра, Владимир Зеленский уже показал миру свою приверженность урегулированию.
«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — отметил Кир Стармер.
Россия заявляла, что готова к перемирию, если оно приведет к устойчивому миру с решением первоначальных причин кризиса. При этом Европа с Владимиром Зеленским выступают за продолжение санкционного давления на Россию. Кроме того, как отмечали в МО РФ, киевский режим неоднократно нарушал месячный мораторий на удары по энергообъектам.

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ВСУ обстреляли Горловку в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку, используя беспилотник и ствольную артиллерию
13 апреля 2025, 18:35

Фото: iStock/frantic00

ВСУ атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике при помощи БПЛА и ствольной артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Уточняется, что также был обстрелян населённый пункт Плещеевка, по нему и Горловке было выпущено три снаряда калибра 155 мм, позже на Горловку был направлен дрон-камикадзе.

Ранее Следственный комитет России заявил, что боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили по Донецку американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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