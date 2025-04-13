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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что Россию нужно принудить к перемирию на Украине.
«Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!» — написал Филиппо в соцсетях.Пока Россия и США работают над урегулированием украинского кризиса, европейские лидеры обсуждают дальнейшие санкции против РФ. Недавно британский премьер Кир Стармер потребовал от России прекращения огня на Украине.
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Никита Кротов