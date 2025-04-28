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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил западных политиков в замалчивании провалов Владимира Зеленского, включая освобождение Курской области российскими войсками. Об этом он заявил журналистам во время акции протеста против участия Франции в украинском конфликте, сообщает РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще в субботу доложил Владимиру Путину о завершении операции в Курской области, где последним освобождённым населённым пунктом стало село Горналь. По мнению французского политика, Запад сознательно игнорирует такие события, чтобы сохранить контроль над «единым военным нарративом».
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«Не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — объяснил Филиппо.Он также раскритиковал «дебильную» западную пропаганду, которая, по его словам, уже три года распространяет ложь о России, мешая обществу понять реальное положение дел. Филиппо подчеркнул, что даже значимые события, вроде возвращения Курской области, подаются СМИ со скепсисом или замалчиваются.
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Мария Моисеева