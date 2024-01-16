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Создатель Tesla Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил её организовать мирный саммит "высокого уровня».
Он также подчеркнул, что с гибелью людей в окопах пора заканчивать.
Напомним, дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Турции выразил мнение, что западные лидеры пока не готовы пойти на мирные переговоры по Украине. При этом, он отметил, что Анкара, как и прежде, готова выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.
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«Надеюсь, что это произойдет», — отметил на заявление Ахмерд Маск.
Напомним, дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Турции выразил мнение, что западные лидеры пока не готовы пойти на мирные переговоры по Украине. При этом, он отметил, что Анкара, как и прежде, готова выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.
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Евгения Парфентьева