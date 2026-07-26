26 июля 2026, 18:00

Wirtualna Polska: почти 80% поляков негативно оценивают деятельность Зеленского

Владимир Зеленский

Почти 80% граждан Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на опрос компании United Surveys by IBRIS.