Поляки раскрыли свое отношение к Зеленскому
Почти 80% граждан Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на опрос компании United Surveys by IBRIS.
Согласно данным исследования, 75,8% респондентов оценили Зеленского отрицательно: 41,9% — однозначно плохо, 33,9% — скорее плохо. Положительно его оценивают только 16,9% опрошенных, еще 7,3% воздержались от ответа.
Ухудшение отношения к главе киевского режима связывают с присвоением им украинской воинской части почетного наименования «имени героев УПА*», а также с о возвращением ордена, которого его лишил президент Польши Кароль Навроцкий.
Среди сторонников оппозиции негативные оценки достигли 94%, среди электората партии «Конфедерация» — 97%. Опрос проводился с 10 по 12 июля среди тысячи взрослых поляков.
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