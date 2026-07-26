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Поляки раскрыли свое отношение к Зеленскому

Wirtualna Polska: почти 80% поляков негативно оценивают деятельность Зеленского
Владимир Зеленский

Почти 80% граждан Польши негативно оценивают деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на опрос компании United Surveys by IBRIS.



Согласно данным исследования, 75,8% респондентов оценили Зеленского отрицательно: 41,9% — однозначно плохо, 33,9% — скорее плохо. Положительно его оценивают только 16,9% опрошенных, еще 7,3% воздержались от ответа.

Ухудшение отношения к главе киевского режима связывают с присвоением им украинской воинской части почетного наименования «имени героев УПА*», а также с о возвращением ордена, которого его лишил президент Польши Кароль Навроцкий.

Среди сторонников оппозиции негативные оценки достигли 94%, среди электората партии «Конфедерация» — 97%. Опрос проводился с 10 по 12 июля среди тысячи взрослых поляков.

Лидия Пономарева

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