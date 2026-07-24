Генерал Липовой: Драпатый поклялся в преданности Зеленскому
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый своими антироссийскими заявлениями поклялся в своей преданности Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По данным URA.RU, бывший главком ВСУ Александр Сырский уже передал полномочия новому командующему Михаилу Драпатому. На церемонии также представили и нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка.
«Во время церемонии официально передал полномочия», — приводит издание слова Сырского.
При этом Липовой в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что своими русофобскими высказываниями в недавнем интервью Драпатый «поклялся в своей преданности Зеленскому и своим заокеанским хозяевам».
«Такие радикальные заявления, с одной стороны, делаются от бессильной злобы. С другой стороны, он заверил своих хозяев, что он будет во всем поддерживать Зеленского. Со всем остальным должны разбираться психиатры. Они и дадут свою оценку его заявлениям, его вменяемости», — добавил генерал.
Он не исключил, что антироссийские тезисы для него подготовили заранее, при том что военный вообще не должен этим заниматься, поскольку имеет свои узконаправленные задачи, а политикой должны заниматься политики.