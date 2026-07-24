24 июля 2026, 22:34

Владимир Зеленский

Уехавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук высмеял интервью Владимира Зеленского американскому видеоблогеру и публицисту Лоре Лумер, в котором он заявил, что никогда не употреблял наркотики вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.





По его словам, вопрос об употреблении запрещенных веществ в целом является показательным, а реакция главы киевского режима еще более красноречиво отражает действительность.





«То, с какой радостью на них отвечает Зеленский, тоже говорит о многом. Сегодня целыми государствами управляют самые обычные барыги и наркоманы», — приводит Общественная Служба Новостей слова Дмитрука.