Раскрыта одна деталь встречи Трампа с Зеленским

26 июля 2026, 14:10

ABC News: Трамп встретится с Зеленским в Белом доме во вторник

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Белом доме во вторник. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Белого дома.