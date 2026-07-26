Раскрыта одна деталь встречи Трампа с Зеленским
Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Белом доме во вторник. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Белого дома.
Зеленский на следующей неделе посетит Вашингтон, где простится с сенатором Линдси Грэмом, с которым они были близки. Американский политик приезжал на Украину в начале июля.
О визите стало известно после вчерашнего заявления главы киевского режима. Он написал в социальных сетях, что поручил украинским спецслужбам поделиться информацией о помощи России Ирану в условиях войны с США.
Ранее политический обозреватель Грег Вайнер выразил мнение, что Трамп стремится завершить боевые действия на Украине до выборов в Конгресс.
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