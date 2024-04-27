Поляки заблокировали на границе выезд автомобилей с нуждами для ВСУ

Украина отказалась от мирных переговоров с Россией, которые должны пройти в Стамбуле в апреле 2022 года, из-за отказа Киева принять новые требования, выдвинутые Москвой, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы об итогах переговоров и украинские источники.