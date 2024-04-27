Поляки заблокировали на границе выезд автомобилей с нуждами для ВСУ

Фото: iStock/Stadtratte
Польские таможенные власти отказали во выезде украинцам, пытавшимся ввезти десятки автомобилей с гуманитарным грузом для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь га материалы социальных сетей.
Инцидент произошел на пограничном пункте пропуска «Зосин-Устилуг». Таможенники заблокировали выезд лиц, планирующих доставить в Украину около 20 автомобилей, необходимых ВСУ. В это время между украинцами и поляками произошла словесная перепалка, которую также можно увидеть на опубликованном видео.
Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Керьвинский заявил, что Варшава не будет депортировать украинцев с просроченными документами и предоставит им защиту. Он также заявил, что государство продолжит защищать права украинских граждан и не будет предоставлять их личные данные никому, «включая украинскую сторону».
Читайте также:
Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard
На Украине высказались об идее мобилизовать женщин
В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА
Александр Климов