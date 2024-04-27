В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА

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Оттава предоставит Киеву 3 миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, сообщается на правительственном сайте страны.
По словам министра обороны, это первый случай, когда Оттава напрямую содействует производству военных беспилотников на Украине. Глава ведомства отметил, что пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.
Канада также направит Украине 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллионов долларов США) на закупку крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Кроме того, Оттава отправит в Киев 100 канадских беспилотников Teledyne FLIR.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Андрей Дуда провели частную встречу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Оба лидера подтвердили свою неизменную поддержку Киеву. Они выразили поддержку дипломатическим усилиям Владимира Зеленского, направленным на прекращение конфликта в Украине.
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Канада также направит Украине 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллионов долларов США) на закупку крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Кроме того, Оттава отправит в Киев 100 канадских беспилотников Teledyne FLIR.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Андрей Дуда провели частную встречу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Оба лидера подтвердили свою неизменную поддержку Киеву. Они выразили поддержку дипломатическим усилиям Владимира Зеленского, направленным на прекращение конфликта в Украине.
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Александр Климов