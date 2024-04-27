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В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА

Канада выделит Украине 2,1 млн долларов на производство БПЛА
27 апреля 2024, 02:21
Фото: iStock/alfexe

Фото: iStock/alfexe

Оттава предоставит Киеву 3 миллиона канадских долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство беспилотных летательных аппаратов на украинской территории, заявил министр обороны Канады Уильям Блэр, сообщается на правительственном сайте страны.
По словам министра обороны, это первый случай, когда Оттава напрямую содействует производству военных беспилотников на Украине. Глава ведомства отметил, что пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Канада также направит Украине 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллионов долларов США) на закупку крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Кроме того, Оттава отправит в Киев 100 канадских беспилотников Teledyne FLIR.



Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Андрей Дуда провели частную встречу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Оба лидера подтвердили свою неизменную поддержку Киеву. Они выразили поддержку дипломатическим усилиям Владимира Зеленского, направленным на прекращение конфликта в Украине.

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Раскрыта причина отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
27 апреля 2024, 02:01

Фото: iStock/Diy13

Украина отказалась от мирных переговоров с Россией, которые должны пройти в Стамбуле в апреле 2022 года, из-за отказа Киева принять новые требования, выдвинутые Москвой, сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на документы об итогах переговоров и украинские источники.
Среди условий Москвы, которые Киев отверг, были требования сделать русский язык вторым государственным языком Украины, отменить взаимные санкции и приостановить иски в международных судах.

Члены украинской переговорной команды заявили Die Welt, что спустя более двух лет после конфликта соглашение все еще выглядит позитивно.

«Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», – сказал один из членов делегации.

Проект соглашения также содержит ряд изменений по сравнению с переговорами, состоявшимися в Стамбуле в марте 2022 года. В частности, Украина исключила из текста соглашения пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя через 15 лет после подписания соглашения.

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#турция
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Российский депутат стал обвиняемым по делу об участии в нежелательной организации
Депутата Вишневского* обвинили в участии в нежелательной организации
27 апреля 2024, 01:28

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного правонарушения по факту участия в деятельности нежелательной организации, передает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Вишневский подозревается в участии в деятельности движения «Голос»**, являющегося структурной подорганизацией международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»***.

Вишневский провел несколько часов в прокуратуре, где предоставил объяснения по возбужденному против него делу, и в пятницу 26 апреля покинул Россию. В пресс-службе законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что не знают о возбуждении дела против депутата и что Вишневский находится в отпуске.

Об уходе Вишневского в отпуск сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. По его словам, депутат должен вернуться в город 6 мая.

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Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами
Украинцев начнут увольнять за сокрытие связей с россиянами – Рада
27 апреля 2024, 00:41

Фото: iStock/pcess609

Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий увольнять граждан, скрывающих семейные отношения или другие связи с россиянами или жителями «временно оккупированных территорий республики», сообщает KP.RU со ссылкой на данные Судебно-юридической газеты.
«Предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится» на территории РФ — такой пункт относится к правилам внутреннего трудового распорядка.

В результате в украинском законодательстве появятся три новых основания для увольнения: действия или бездействия работника, которые могут способствовать деятельности государства-агрессора, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка (сюда входят и отношения с гражданами РФ) и вступление в силу решения суда.

По данным издания, законопроект был внесен в 2022 году группой депутатов от партии действующего президента. Владимира Зеленского «Слуга народа». Они решили внести законопроект в то время, когда украинские компании испытывают острую нехватку кадров (74 процента).

Ранее сообщалось, что Украина будет призывать в армию всех, кто не годен к военной службе. Их будут направлять на выполнение конкретных задач, связанных с обороной и фронтовыми нуждами.

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#партия
#увольнение
#законопроект
#верховная рада
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МИД Турции подтвердил информацию о переносе визита Эрдогана в США
МИД Турции: визит Эрдогана в США перенесен по причине несостыковок в графиках
27 апреля 2024, 00:17

Фото: сайт Кремля

Министерство иностранных дел Турции подтвердило перенос визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в США, заявил официальный представитель ведомства Онджю Кечели, передает РИА Новости.
По словам представителя, визит турецкого лидера в США, запланированный на 9 мая, был перенесен на более поздний срок из-за несостыковок в графиках. Диалог на высоком уровне между двумя странами будет продолжен, добавил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Эрдоган отменил свой визит в США 9 мая. По словам собеседника агентства, в ближайшее время Анкара объявит новые даты официального визита турецкого лидера.

В начале апреля министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Эрдоган в ходе своего визита обсудит с президентом США Джо Байденом риски, связанные с конфликтом на Украине.

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#джозеф байден
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#мид
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В США отказались от ответа на вопрос о победе Украины
В Пентагоне отказались от ответа на вопрос о победе Украины и уязвимости Abrams
27 апреля 2024, 00:05

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун отказался отвечать на вопросы журналистов о том, может ли Украина победить в конфликте с Россией. Как сообщает РИА Новости, Браун также отказался отвечать на вопросы о том, что украинская сторона была вынуждена отвести танки Abrams с передовой из-за угрозы российских беспилотников.
«Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя», – уточнил Браун в ходе пресс-конференции.

Он также не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Киев прекратил использование боевых машин Abrams, переданных из США, из-за действий российских беспилотников. Все вопросы Браун переадресовал украинской стороне.

Ранее Россия заявила, что поставленные Киеву танки Abrams не эволционировали в ходе спецоперации на Украине и стали легкой мишенью для FPV-дронов.

Также сообщалось, что украинская армия перестала использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками.

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#спецоперация
#беспилотник
#дрон
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Глава Минобороны Ирана раскрыл причину терактов в России
26 апреля 2024, 23:17

Фото: iStock/Jon Rehg

В результате поддержки США террористических группировок были допущены теракты в России и Иране, рассказал министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече с главой Минобороны России Сергеем Шойгу в Астане, сообщает Tasnim.
«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны США», – заявил Аштияни.

Ранее глава Минобороны Ирана заявил, что отношения между Москвой и Тегераном вышли на новый уровень. В январе было объявлено, что две страны готовятся к подписанию крупного межгосударственного соглашения.

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#терроризм
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Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из Москвы
Главу Гагаузии задержали для досмотра после возвращения из России
26 апреля 2024, 23:10

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Главу Гагаузии Евгению Гуцул вынудили пройти тщательный досмотр в аэропорту Кишнау после прилета из Москвы, передает информационное агентство ТАСС.
По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали ее советников, которые прибыли в молдавскую столицу в составе делегации.

Ранее прокуратура Молдавии сообщила, что материалы уголовного дела главы Гагаузии Евгении Гуцул направили в суд.

До этого министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну призвал избавиться от присутствующей в стране оппозиции.

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Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай

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#кишинёв
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Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай
26 апреля 2024, 22:54

Фото: сайт Госдепартамента США

В пятницу завершил трехдневную поездку в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как пишет «КоммерсантЪ», одной из главных задач американской дипломатии было добиться от Пекина отказа от содействия РФ в развитии ее военно-промышленного комплекса.

Перед визитом Блинкена в КНР 24–26 апреля из Вашингтона постоянно звучали заявления по поводу того, что возмущает США в поведении Китая и как они намерены с этим бороться.

После пяти с половиной часов переговоров Блинкен заявил, что разговор с Ван И вышел «обстоятельным и конструктивным». Стороны в том числе обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие вопросы.

После разговора с Ван И Энтони Блинкена ждала встреча с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном и краткая беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил глава КНР, обе страны должны быть партнерами, а не соперниками.

За два дня до визита Блинкена в КНР Госдепартамент США выпустил свой ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах мира, где Китай обвинили в «геноциде и других нарушениях прав человека в отношении уйгуров». В КНР заявили, что это «политическая ложь и идеологическая предвзятость».

В целом же попытка отговорить КНР в содействии Москве была объявлена главной задачей приезда Блинкена. В Пекине уже не раз сообщили, что украинский вопрос не должен становиться проблемой между Пекином и Вашингтоном.

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#сша
#китай
#переговоры
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Байден рассказал, как «валял дурака» в юридической школе
Байден заявил, что не относился к процессу обучения в юридической школе серьезно
26 апреля 2024, 20:36

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден 26 апреля признался, что во времена своего обучения в юридической школе он не уделял этому процессу достаточного внимания и «валял дурака».
«Я валял дурака в юридической школе... Я не относился к этому достаточно серьезно», — сказал президент в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.
Байден также отметил, что учебники приобрел только к середине первого семестра.

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