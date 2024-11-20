Полянский объяснил непонимание Западом дальнейших действий с Украиной

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за неудач Украины в конфликте с Россией Запад теперь не понимает, что делать с Киевом.
По его словам, именно этим объясняется изменение Западом целей в отношении России с позиций «стремления к поражению Москвы» до хотя бы каких-то благоприятных условий для Киева.
До этого член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к «коллективной деэскалации» на Украине.
Ранее бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс.
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«Они пытаются делать вид, что «мирные формулы» Украины, которые на самом деле представляют собой безосновательные ультиматумы России, могут каким-то образом быть этому основанием», — добавил в беседе с RT Полянский.
До этого член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к «коллективной деэскалации» на Украине.
«Сказанное Макроном — не более чем пустопорожний треп с целью смягчить негативную реакцию большей части мира на решение Байдена и его поддержку Парижем», — приводят argumenti.ru слова Пушкова со ссылкой на его Telegram-канал.
Ранее бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс.
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Мелисса Тимофеева