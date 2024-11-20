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Полянский объяснил непонимание Западом дальнейших действий с Украиной

Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за неудач Украины в конфликте с Россией Запад теперь не понимает, что делать с Киевом.
По его словам, именно этим объясняется изменение Западом целей в отношении России с позиций «стремления к поражению Москвы» до хотя бы каких-то благоприятных условий для Киева.

«Они пытаются делать вид, что «мирные формулы» Украины, которые на самом деле представляют собой безосновательные ультиматумы России, могут каким-то образом быть этому основанием», — добавил в беседе с RT Полянский.



До этого член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к «коллективной деэскалации» на Украине.

«Сказанное Макроном — не более чем пустопорожний треп с целью смягчить негативную реакцию большей части мира на решение Байдена и его поддержку Парижем», — приводят argumenti.ru слова Пушкова со ссылкой на его Telegram-канал.

Ранее бывший главком войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис для урегулирования конфликта на Украине предложил создать демилитаризованную зону, ввести туда силы ООН из Латинской Америки и Африки, а также отсрочить на несколько лет вступление Киева в Евросоюз и Североатлантический альянс.

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#политика
В Италии раздают дома по 1$ американцам, не желающим жить при Трампе
На Сардинии раздают дома по 1$ американцам, не желающим жить при Трампе
20 ноября 2024, 18:33

Фото: istockphoto/okfoto

Дома за один доллар раздают муниципальные власти итальянской Сардинии тем, кто не хочет жить при будущем президенте США Дональде Трампе, передает CNN. Вместе с тем низкая цена обеспечит прекрасные условия отдыха, отмечают обозреватели.
«Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии», — сказано в материале.
С такой инициативой выступила деревня Оллолаи. Сейчас население там насчитывает 1150 человек, поэтому власти зовут граждан США в том числе, пытаясь увеличить количество людей.

Выборы в США состоялись 5 ноября. По итогам победили республиканцы. Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.

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#мир
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#сша
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#дома
#недвижимость
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Спикер Госдумы Володин: иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России
20 ноября 2024, 16:49

Вячеслав Володин (фото: kremlin.ru)

Иностранные агенты больше не смогут обогащаться за счет России и ее граждан, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он сообщил, что законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчет принят единогласно в первом чтении.
«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет страны и ее граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — написал спикер Госдумы.
Володин пояснил, что деньги, которые иноагенты получают за творческую и интеллектуальную деятельность, теперь будут зачислять на обязательный специальный счет, и пользоваться ими станет возможно лишь после снятия статуса иноагента. Также средства могут списать в бюджет государства по решению суда для оплаты штрафов.

Председатель ГД напомнил, что на данный момент иностранными агентами в России признаны 493 человека, а среди них есть те, кто покинул страну и финансирует ВСУ, не скрывая своего враждебного отношения к РФ.

Он также добавил, что благодаря запрету на рекламу на ресурсах иностранных агентов, который приняли ранее, доходы десяти крупнейших иноагентов упали на 75%.

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#деньги
#бюджет
#страны
#законопроект
#доходы
#счёт
#рф
#володин
#иноагенты
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В США признали, что Запад уже не стоит на руководящих позициях
Bloomberg: саммит G20 показал, что Запад больше не руководит шоу
20 ноября 2024, 16:48

Фото: РИА Новости

На прошедшем саммите «Большой двадцатки» (G20) было ясно видно, что Запад больше не контролирует политическую повестку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Авторы материала подчеркивают, что саммит отчетливо продемонстрировал, «как быстро рушится международный порядок, основанный на правилах Запада». Уточняется, что визит лидера Соединенных Штатов Джо Байдена был нацелен на укрепление доверия с союзниками.

Однако, как отмечает агентство, отношения с Вашингтоном еще больше осложнятся при президентстве Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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#сша
#радио 1
#g20
#саммит
#отношения
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В США заявили об отправке в Россию высокопоставленного генерала армии КНДР
WSJ: Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших генералов
20 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пхеньян отправил в РФ одного из самых высших должностных лиц Корейской народной армии (КНА), генерал-полковника Ким Ён Бока. Об этом со ссылкой на южнокорейских чиновников информирует The Wall Street Journal (WSJ).
Конкретная цель командировки высокопоставленного генерала остается неизвестной. Уточняется, что вместе с ним для обмена опытом с российскими коллегами КНДР якобы отправила до 500 офицеров среднего и высшего звена.

Ким Ён Бок, заместитель главы Генштаба КНА, фактически является третьей по значимости персоной внутри северокорейской армии, ранее командовал 200-тысячным корпусом спецназа. Иные подробности в ​настоящий момент остаются неизвестными.

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#кндр
#солдаты
#россия
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В первом чтении Госдумой принят законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов
20 ноября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов принят Госдумой единогласно в первом чтении, передает телеканал «360» в Telegram.
Уточняется, что на эти счета будут зачисляться любые доходы иноагентов от их творчества. Распорядиться средствами они смогут только, когда с них снимут статус иноагента. Кроме того, средства могут зачислять в российский бюджет по решению суда. За принятие закона проголосовало 408 депутатов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин писал в своем Telegram-канале, что в Госдуме разрабатывается законопроект против негативно настроенных релокантов и иноагентов.

Отмечалось, что новый порядок распространится на научные и литературные произведения и произведения искусства, исполнения и фонограммы и прочие объекты интеллектуальной деятельности.

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#мир
#россия
#иноагенты
#госдума
#законопроект
#новости
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Киев начал устанавливать контакты с будущей командой Трампа
Сибига заявил, что Киев начал устанавливать контакты с будущей командой Трампа
20 ноября 2024, 14:51

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал практические шаги, чтобы установить прямые контакты с будущей администрацией США во главе с победившим на выборах Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вене.
Примечательно, что украинский министр не стал уточнять, встречался ли он с кем-либо из команды Трампа во время визита в Вашингтон. Сибига сослался на существование определенных ограничений в законодательстве Соединенных Штатов в отношении осуществления официальных контактов.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.

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#сша
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#страны
#министр
#владимир зеленский
#рф
#трамп
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The Times: США разрешили удары британскими Storm Shadow вглубь России
20 ноября 2024, 14:25

Фото: iStock/allanswart

Администрация президента США Джо Байдена разрешила использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в руководстве Великобритании. При этом Лондон, как отмечается, не будет давать официальных заявлений, чтобы не дать России «стратегическое преимущество на поле боя».
По информации издания, хоть ракеты и производятся Великобританией, их применение невозможно без американских систем наведения, потому Лондон несколько месяцев подряд пытался уговорить Вашингтон дать зеленый свет на их использование Киевом.

Вместе с тем, уточняет газета, в правительственных британских кругах сомневаются, что разрешение на расширение радиуса использования Storm Shadow способно повлиять на исход украинского конфликта.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ ночью 19 ноября нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Ранее о получении Киевом разрешения на применение этого оружия для ударов вглубь России сообщала ​газета The New York Times.

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#всу
#ракеты
#удар
#рф
#пво
#великобритания
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Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова
Иноагент Гаджиев* назван организатором слухов о покушении на Рамзана Кадырова
20 ноября 2024, 14:19

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Распространение слухов про якобы готовившееся покушение на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова организовано бывшим депутатом Госдумы из Дагестана Магомедом Гаджиевым*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видеообращение Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова. Они утверждают, что Гаджиев втянул их в эту историю обманом.
«Ты обещал по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана (Кадырова. — Прим. ред.), оговаривать Сулеймана (Керимова. — Прим. ред.). Мы из-за тебя жизнью рисковали», — говорят Мамадибиров и Гошдадов на видеозаписи.
Гаджиев признан иноагентом в прошлом году. Тогда же он уехал из России. Экс-депутат является земляком Мамадибирова и Гошдадова.

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*Признан иноагентом в РФ.
#мир
#россия
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#новости
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В ближайшее время ожидаются переговоры Путина и Трампа
Bloomberg: Путин и Трамп в ближайшее время пообщаются на счет Украины
20 ноября 2024, 13:56

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

В ближайшее время произойдут переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.
Уточняется, что Путин осудит с Трампом возможное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что президент России проводит международный телефонный разговор. С кем именно проходит беседа, он не уточнил. По его словам, подробности должны появиться в первой половине дня.

15 ноября Путин побеседовал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. Беседа продлилась около часа. Шольц призвал Путина к скорейшему принятию мирного решения по Украине, чтобы достичь прочного и справедливого мира. Однако канцлер уточнил, что Германия продолжит поддерживать украинскую сторону, пока это необходимо.

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#президент
#дмитрий песков
#германия
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