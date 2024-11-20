Киев начал устанавливать контакты с будущей командой Трампа

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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал практические шаги, чтобы установить прямые контакты с будущей администрацией США во главе с победившим на выборах Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Вене.
Примечательно, что украинский министр не стал уточнять, встречался ли он с кем-либо из команды Трампа во время визита в Вашингтон. Сибига сослался на существование определенных ограничений в законодательстве Соединенных Штатов в отношении осуществления официальных контактов.
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Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.
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Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.
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Екатерина Коршунова