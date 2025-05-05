Полянский: Россия и США прилагают усилия к нормализации работы дипмиссий

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По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, Россия и США прилагают значительные усилия к нормализации работы дипмиссий. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«Было проведено несколько раундов переговоров, основной задачей которых является восстановление полноценной работы дипломатических миссий обеих стран. Пока говорить о конкретных результатах преждевременно, однако проделанная работа внушительная, и, по моему мнению, процесс развивается в нужном русле», — сказал Полянский агентству.
Дипломат отметил, что Россия ожидает большего прогресса от данной работы. К тому же Полянский призвал США проявлять большую решимость в процессе нормализации отношений дипмиссий.На данный момент известно, что стороны уже обсуждают возобновление прямых перелетов между двумя странами.
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Иван Мусатов