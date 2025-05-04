Трамп: главы стран ЕС попросили меня позвонить Путину из-за Украины

Владимир Зеленский ошибается, считая, что его угрозы помешают проведению в Москве мероприятий по случаю Дня Победы и участию в них иностранных делегаций. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции в воскресенье.