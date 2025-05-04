Трамп: главы стран ЕС попросили меня позвонить Путину из-за Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
По словам президента США Дональда Трампа, лидеры Европейского союза попросили его позвонить российскому коллеге Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал NBC.
«Вы знаете, что лидеры Европейского союза столько раз просили меня позвонить Путину. Потому что он не отвечает на их звонки», — сказал Трамп.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже говорил, что российская сторона ждет от Киева готовности для старта переговоров. К тому же Владимир Путин лично заявлял спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу о готовности РФ к переговорам.
Ранее американский глава назвал своих возможных приемников на посту президента США. В список кандидатов попали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.
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