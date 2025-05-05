Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине

Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа, который должен был предстать в образе положительного героя из «Звёздных войн», однако перепутал цвета и показал главу государства в образе злодея. Соответствующий пост опубликован на странице администрации США в соцсети Х.