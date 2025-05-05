Трамп: на выходных прошли хорошие разговоры по России и Украине

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По словам президента США Дональда Трампа, на выходных прошли очень хорошие разговоры по России и Украине. Об этом американский лидер заявил пулу Белого дома.
«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — сказал Трамп.
Президент отметил, что между сторонами сохраняется много ненависти.
Ранее Трамп заявил о введении 100% пошлин в отношении иностранной киноиндустрии. Свое решение американский лидер объяснил соображениями нацбезопасности.
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Иван Мусатов