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Россия запросила на пятницу, 30 августа, заседание Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. По его словам, такое решение Москва приняла в ответ на заседание по Украине.
«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку 30 августа», — написал Полянский.Он пояснил, что Россия помимо поставок западного вооружения киевскому режиму намерена обсудить «и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».
Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину, которые впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
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