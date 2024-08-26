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Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

26 августа 2024, 22:48
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия запросила на пятницу, 30 августа, заседание Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. По его словам, такое решение Москва приняла в ответ на заседание по Украине.
«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку 30 августа», — написал Полянский.
Он пояснил, что Россия помимо поставок западного вооружения киевскому режиму намерена обсудить «и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».



Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину, которые впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».

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BFMTV: Макрон исключил участие «Нового народного фронта» во французском кабмине
26 августа 2024, 21:53

Фото: сайт Кремля

Возможность участия «Нового народного фронта» (ННФ) во французском кабмине исключил президент Эммануэль Макрон, сообщают журналисты BFMTV. Как пояснил политик, всему причина так называемая «институциональная стабильность».
Обозреватели подчеркивают очевидность того, что кабмину ННФ будет вынесен вотум недоверия.

Уже завтра, 27 августа, Макрон начнет консультироваться с «лидерами партий» и «персоналиями».

Внеочередные выборы во Франции принесли ННФ в Национальном собрании страны 182 места из 577 возможных, на втором месте блок «Вместе за республику» под руководством Макрона, у которого 168 мест. И замкнула тройку лидеров партия правых «Национальное объединение», получившая 143 места с союзниками из республиканской партии.

Таким образом прошедшее во Франции голосование не принесло политического господства ни одной партии. Премьер Габриэль Атталь продолжит работу до формирования нового правительства, а затем уйдет в отставку, которую Макрон уже принял.

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#мир
#франция
#выборы
#кабмин
#эммануэль макрон
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В США рассказали о приоритетах Вашингтона между Украиной и третьей мировой
FT: Вашингтону важней не допустить третьей мировой войны, чем поддержать Киев
26 августа 2024, 21:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

У Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержать киевский режим, пишут обозреватели Financial Times (FT).
В материале отмечено, что действующий заокеанский лидер Джо Байден в начале украинского кризиса ставил две цели: поддержать украинскую сторону, но вторая при этом была в том, чтобы не допустить третью мировую.

«…Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую», — поясняют авторы статьи.
Более того, нападением под Курском, как пишет FT, республика «пересекла установленные в Вашингтоне красные линии».

Стоит также отметить, подчеркивает издание, что Украина и Вашингтон мыслят по-разному, и пока первые согласны на прямое столкновение США с РФ, вторые его избегают и «серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта».

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#сша
#украина
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«Не приезжай, Илон!»: какая опасность грозит Маску в Европе
Политик Галлоуэй порекомендовал Маску не приезжать в Европу из-за ареста Дурова
26 августа 2024, 21:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Американскому бизнесмену Илону Маску лучше отказаться от поездок по Европе после того, как арестовали его коллегу Павла Дурова, основавшего мессенджер Telegram. С таким мнением выступил британский политик Джордж Галлоуэй на своем канале в Youtube.
«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!» — сказал он.
По мнению политика, арест Дурова входит в план Запада, направленный на устранение несогласных.

Дурову вменяют 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и прочими деяниями. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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#мир
#европа
#илон маск
#новости
#павел дуров
#арест
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В Эстонии хотят разорвать канонические связи ЭПЦ с Московским патриархатом
Глава МВД Эстонии призвал ЭПЦ разорвать канонические связи с патриархатом Москвы
26 августа 2024, 20:07

Фото: istock/Vera Tikhonova

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) разорвать канонические связи с Московским патриархатом. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, ЭПЦ должна сделать «серьезные шаги», чтобы выйти из-под влияния Москвы.
До этого он же оценил смену названия ЭПЦ и положительно высказался об отказе от связей с Московским патриархатом в уставе церкви, однако при этом усомнился, что такие изменения будут существенными.

Ранее сообщалось, что в Черновцах опечатали храм-усыпальницу первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ. Доступ к церкви перекрыло руководство городского кладбища, на территории которого она расположена, указывалось в сообщении.

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#эстония
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Названа сумма ущерба по делу комбрига ВСУ Храпача
Ущерб МО РФ по делу комбрига ВСУ Храпача составил более 4,6 миллиона рублей
26 августа 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Сумму в более 4.6 миллиона рублей составил ущерб по уголовному делу комбрига боевиков ВСУ Дмитрия Храпача, который приказывал бить ракетами по войсковым частям под Белгородом, сообщает РИА Новости.
«Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия», — сказано в материалах дела, которые огласил гособвинитель в рамках судебного разбирательства.

Сумма ущерба подтверждена в Минобороны РФ. Представитель оборонного ведомства добавил, что исковые требования к фигуранту поддерживаются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили женщин, испортивших памятник Георгию Жукову.

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#деньги
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МИД Белоруссии: Минск не получал обращений от Украины с просьбой отвести войска
26 августа 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Белоруссия не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в беседе с РИА Новости. Единственное, что видела белорусская сторона — сообщения в интернете.
«Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого», — заметил Глаз.
Ранее украинский МИД в своем телеграм-канале написал, что Белоруссия концентрирует у границ войска, технику, артиллерию, ПВО и РСЗО, включая бывшую группу «Вагнера». Киев в том же сообщении просил Минск отвести войска и «не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы».

Глаз обратил внимание, что логика украинской стороны «весьма замысловатая» и вопросы следует лучше задать именно Киеву.
«Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую», — пояснил пресс-секретарь.
Он также отметил, что концентрация войск со стороны Белоруссии — как раз-таки понятный шаг, учитывая провокации Киева в виде дислокации более 100 тысяч военных, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, а также тотальное минирование приграничной территории.
«Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично», — пояснил Глаз.
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#киев
#лукашенко
#пво
#дроны
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Экс-посол Украины в Казахстане Врублевский* заочно получил шесть лет тюрьмы
26 августа 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Бывший посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский* заочно приговорён к шести годам тюремного заключения. Это он в своё время призывал «убивать как можно больше русских».
Именно такое наказание запрашивала для дипломата сторона обвинения, передаёт РЕН.ТВ. Ранее Пётр Врублевский* был объявлен в федеральный и международный розыск. Он обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).

Как выяснили следователи, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, выражающее презрительное и враждебное отношение, а также побуждающее применять насильственные действия в отношении граждан России.

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#розыск
#ук
#посол
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#интервью
#заявление
#рф
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Правительство поддержало переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
26 августа 2024, 18:56

Фото: istockphoto/yulenochekk

Правительство России поддержало идею переименования города Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что от федерального правительства уже получено положительное заключение по поводу переименования. Документ подписан вице-премьером, руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Гончаренко. Заключение кабинета министров направлено в Государственную думу. Евраев выразил надежду, что все юридические процедуры, связанные с переименованием, будут завершены ещё до конца текущего года.

Ростов был впервые упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты пока не удалось обнаружить, именно с неё ведётся официальное летосчисление возраста Ростова, одного из самых древних городов России.

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#губернатор
#рф
#ростов
#правительство
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Журналист Боуз: Россия начала первый этап ответа на вторжение в Курскую область
26 августа 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Zeferli

Россия начала первый этап своего ответа на вторжение ВСУ на территорию Курской области. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
На своей странице в социальной сети Х он написал, что сегодня, 26 августа, российские войска нанесли по энергетической инфраструктуре Украины, возможно, самый мощный удар за всё время конфликта. По мнению репортёра, это и является первым этапом ответа России на вторжение украинских военных в Курскую область.

Ранее российские войска провели массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Взрывы были слышны в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской и других областях. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

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#курская область
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