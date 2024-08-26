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Постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в заявлении газете «Известия» обвинила США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.
США остаются одной из основных стран, поставляющих отравляющие вещества на Украину. Отмечается, что в 2023 году фиксировались поставки химических веществ временно выводящего действия BZ (хинуклидил-3-бензилат), CS (Хлорбензальмалонодинитрил, также известен как «газ Сирень»), CR (Дибензоксазепин), а также ручных гранат «Терен-6» с химическими средствами раздражающего действия.
По данным постоянного представительства при ОЗХО в России, использование украинскими войсками нелетальных токсичных химических веществ, в основном хлорпикрина (часто в смеси с хлорацетофеноном), было зафиксировано более чем в 400 случаях в области специальной военной операции (СВО).
22 августа командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что украинские войска применили газовое оружие в Курской области.
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Александр Климов