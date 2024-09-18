Полянский: США злоупотребляют правом вето в СБ ООН ради защиты Израиля

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Россия в рамках реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций предлагает лишить коллективный Запад численного превосходства. Такая ситуация позволяет западным странам манипулировать решениями СБ ООН.
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он напомнил недавнее высказывание постпреда США при ООН Линдв Томас-Гринфилд, которая в ходе пресс-конференции сообщила, что Вашингтон использует право вето для лоббирования собственных интересов и оправдываться за это не собирается.
Комментируя высказывание американской коллеги, российский дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают свысока разделять все страны мира на две неравноценные категории. К первой они относят «властителей Вселенной» с собой во главе, которые имеют право диктовать свою волю и действовать, как им заблагорассудиться, а ко второй — все остальные государства, находящиеся как бы на нижней ступени.
Полянский напомнил, что на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке США применили право вето уже пять раз и однажды помешали Совету Безопасности осудить действия ХАМАС. Злоупотребление правом вето делает Вашингтон прямым соучастником преступлений Израиля в Газе, унёсших жизни почти 42 тысяч мирных жителей, заключил дипломат.
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Комментируя высказывание американской коллеги, российский дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают свысока разделять все страны мира на две неравноценные категории. К первой они относят «властителей Вселенной» с собой во главе, которые имеют право диктовать свою волю и действовать, как им заблагорассудиться, а ко второй — все остальные государства, находящиеся как бы на нижней ступени.
Полянский напомнил, что на фоне нового витка эскалации на Ближнем Востоке США применили право вето уже пять раз и однажды помешали Совету Безопасности осудить действия ХАМАС. Злоупотребление правом вето делает Вашингтон прямым соучастником преступлений Израиля в Газе, унёсших жизни почти 42 тысяч мирных жителей, заключил дипломат.
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Александр Бойцов