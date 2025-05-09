Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине

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По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия не имеет в международной организации прямых контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.
«Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет», — рассказал агентству Полянский.
При этом дипломат отметил, что представительство РФ при ООН «не отбирает хлеб» у коллег из российского посольства в Вашингтоне, где и обсуждаются вопросы двухсторонних отношений России и США. При этом если это будет целесообразным, РФ готова работать над диалогом с американскими коллегами в Нью-Йорке по вопросам функционирования постпредства напрямую.
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Иван Мусатов