Полянский: Украинский кризис обнажил планы США в отношении России

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Кризис на Украине отчётливо показал, что основной целью Соединённых Штатов является максимально возможное ослабление и в конечном счёте уничтожение России. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский уверен, что НАТО фактически ведет войну против нашей страны руками своих посредников. Сам по себе украинский конфликт России никак не угрожает, поскольку скоро закончится, и исход его всем понятен. Однако дипломат отметил, что мир, несомненно, изменится после поражения Киева и призвал Запад не пренебрегать трансформацией хрупкой архитектурой безопасности Европы на основе принципов непоколебимой безопасности.
Читайте также:
В ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима, заявил Полянский
Полянский: Внеочередное заседание СБ ООН по Украине начнётся в 00:00
Полянский: Выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России
Александр Бойцов