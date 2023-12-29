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Ровно в полночь начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине, об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.
«В 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — прокомментировал ситуацию Полянский.
Напомним, в последнее время настроения в западном обществе указывают на усталость лидеров США и Европы от украинского конфликта. Союзническая помощь иссякает, что сильно сказывается как на ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и на их моральном состоянии.
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Евгения Парфентьева