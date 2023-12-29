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Полянский: Внеочередное заседание СБ ООН по Украине начнётся в 00:00

29 декабря 2023, 22:05
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Ровно в полночь начнётся внеочередное заседание СБ ООН по Украине, об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.
«В 16.00 по Нью-Йорку (в полночь по Москве) сегодня — запрошенное украинцами и западниками внеочередное заседание СБ ООН по Украине», — прокомментировал ситуацию Полянский.

Напомним, в последнее время настроения в западном обществе указывают на усталость лидеров США и Европы от украинского конфликта. Союзническая помощь иссякает, что сильно сказывается как на ситуации для ВСУ на линии боевого соприкосновения, так и на их моральном состоянии.


Однако, сегодня в Минобороны Британии заявили, что всё же отправят Киеву очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя примерно 200 ракет ПВО малой дальности ASRAAM.

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Байден заявил. что из-за конфликта на Украине появилась угроза для НАТО

США предложили Польше техническую помощь в расследовании инцидента с ракетой
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Байден заявил, что из-за конфликта на Украине появилась угроза для НАТО
29 декабря 2023, 21:34

Фото: iStock/ValleraTo

Американский президент Джозеф Байден заявил, что конфликт вокруг Украины создаёт угрозу для НАТО, в своём специальном заявлении.
По его словам, американское общество должно гордиться поддержкой Украины, поскольку крайняя атака на территорию страны была отражена благодаря системам ПВО, которые Киеву передал Вашингтон.

«Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно», — прокомментировал ситуацию Байден.

При этом, по его словам, украинский конфликт начал выходить за рамки государства, и уже угрожает безопасности стран Североатлантического альянса.

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США предложили Польше техническую помощь в расследовании инцидента с ракетой
29 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/rarrarorro

США предложили Польше техническое содействие в расследовании инцидента с ракетой, зашедшей в ее воздушное пространство. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.
Отмечается, что контроль со стороны США будет вестись на уровне американского президента Джо Байдена. Как стало известно, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с главой польского Бюро национальной безопасности Яцеком Севером, в ходе которого Салливан выразил солидарность Вашингтона с Польшей, а также пообещал необходимую техническую поддержку.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся в Польше.

Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, после чего исчез с радаров. В результате произошедшего оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

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«Надо Путину перекинуть»: Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
29 декабря 2023, 20:30

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко посетил птицефабрику и поручил поделиться яйцами с Россией, об этом сообщается на официальном сайте главы РБ.
На сайте сказано, что Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики, которая является одним из лидеров в своей отрасли.

Президент поинтересовался у продавца, есть в магазине яйца. После её положительного ответа он заявил, что ими необходимо поделиться с Россией.

«Так надо Путину перекинуть», — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении волгоградского производителя яиц, который допустил рост цен на продукт с октября по декабрь на 45-100 процентов.

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#белоруссия
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#александр лукашенко
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В Буэнос-Айресе заявили, что вопрос вступления в БРИКС требует анализа
Представитель Милея: вопрос вступления в БРИКС требует более глубокого анализа
29 декабря 2023, 19:09

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что вопрос вступления Аргентины в БРИКС требует более глубокого анализа, чем тот, который сделали предыдущие власти. Об этом Адорни сообщил журналистам.
По словам Адорни, страна находится в процессе изменения внешней политики. Он также ​подтвердил отправку письма лидерам организации.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей хочет встретиться с лидерами стран БРИКС.

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Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
29 декабря 2023, 18:50

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся. Об этом Столтенберг написал в социальной сети X.
По словам Столтенберга, он провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой по вопросу «инцидента с ракетой». Он также отметил, что Североатлантический альянс выражает солидарность со своим союзником.

Напомним, в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неизвестный воздушный объект, после чего исчез с радаров. В результате произошедшего оперативный командующий ВС Польши мобилизовал силы и резервы, находящиеся в его распоряжении. Также президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

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#польша
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СМИ: президент Аргентины заявил, что хочет встретиться с лидерами БРИКС
La Nacion: президент Аргентины Милей хочет встретиться с лидерами БРИКС
29 декабря 2023, 18:32

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей, который отказался от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации. Об этом сообщает La Nación.
Отмечается, что в ранее написанных письмах Милей выразил надежду на встречу с главами государств.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. О своем решении аргентинский лидер сообщил президенту РФ Владмиру Путину в письме. Также был уведомлен председатель КНР.

Напомним, в Аргентине 22 октября и 19 ноября текущего года состоялись президентские выборы. Страна рассматривала возможность присоединение к организации.

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#аргентина
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В Москве на Войковской горит грузовой автомобиль
29 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве на Войковском шоссе в сторону центра горит грузовой автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Огнем охвачен грузовой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются, выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 30 автомобилей во время пожара на автостоянке в Чите. Возгорание произошло на улице Костюшко-Григоровича, в районе пересечения с Красноармейской. В результате были уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на общей площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей.

Была угроза, что огонь перекинется на другие объекты, но этого не допустили. В 03:06 мск возгорание локализовали, а в 03:29 уже ликвидировали открытое горение. Погибших и травмированных, к счастью, не оказалось.

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#автомобиль
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#пожар
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В МИД оценили решение Казахстана легализовать «Талибан»*
МИД одобрил решение Казахстана исключить «Талибан»* из запрещенных организаций
29 декабря 2023, 18:05

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Казахстана исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции. Комментарий Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, данное действие поможет стабилизировать обстановку в государстве. В МИД РФ подчеркнули, что благодаря этому также произойдет укрепление доверия между странами и появятся возможности для гуманитарной поддержки населения Афганистана.

Ранее сообщалось, что исламистское радикальное движение «Талибан»* заявило о победе над коррупцией в Афганистане. В начале августа 2021 года представители данного движения активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

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#мид рф
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Польша не успела сбить залетевшую с Украины российскую ракету
Польша поднимала самолеты, однако не успела сбить залетевшую с Украины ракету
29 декабря 2023, 17:42

Фото: iStock/Robert Wygoda

Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Мачей Клиш заявил, что военные самолеты были подняты в небо для перехвата ракеты, залетевшей с Украины, однако не успели сделать этого, так как она покинула территорию республики.
«Мы направили силы, самолеты, которые должны были ее перехватить и в случае необходимости сбить. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», - сказал Клиш.

По его словам, ракета находилась в воздушном пространстве Польше около трех минут и углубилась примерно на 40 км внутрь страны. При этом он подчеркнул, что речь идет всего об одной ракете.

Ранее начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что, предварительно, объектом, проникшим в воздушное пространство Польши минувшей ночью, была ракета ВС РФ, выпущенная по Украине. Однако прямых доказательств он не привел.

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