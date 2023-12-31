В ООН начали осознавать «гнилое нутро» киевского режима, заявил Полянский

Фото: iStock/SanderStock
Ряд государств в ООН начал осознавать «гнилое нутро» киевских властей и двуличие и цинизм Запада, который раскручивает украинский конфликт. Об этом в своём Telegram-канале написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, 2023 год, хоть и был непростым, но всё же превзошёл 2022. Это связано с тем, что в мире явно идёт изменение восприятия украинского конфликта, его истинных причин и способов решения.
Он отметил, что в ООН начали осознавать «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер».
Также Полянский добавил, что раскрывается цинизм и двуличие Запада, которые особенно проявились в ходе конфликта в секторе Газа.
Вместе с тем он добавил, что ему поступает большое количество писем от рядовых граждан США и других западных стран, которые приносят извинения за действия своих властей и выражают слова поддержки России.
Читайте также:
Россия удивилась молчанию генсека ООН Гутерриша о трагедии в Белгороде
ООН на заседании по Белгороду призвала не обстреливать города
Лавров заявил, что США боятся окончательного разрушения отношений с Россией
Он отметил, что в ООН начали осознавать «гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер».
Вместе с тем он добавил, что ему поступает большое количество писем от рядовых граждан США и других западных стран, которые приносят извинения за действия своих властей и выражают слова поддержки России.
Читайте также:
Россия удивилась молчанию генсека ООН Гутерриша о трагедии в Белгороде
ООН на заседании по Белгороду призвала не обстреливать города
Лавров заявил, что США боятся окончательного разрушения отношений с Россией
Анастасия Чинкова