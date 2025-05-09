Полянский: в ООН между США и РФ установились удовлетворительные рабочие контакты

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, между Россией и США сложились удовлетворительные рабочие контакты во Всемирной Организации. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — сказал агентству Полянский.
Дипломат добавил, что когда случится официальное назначение постпреда США, Россия ждет более решительных действий от американской стороны. При этом от последней ожидают исполнения директив, назначенных президентом Штатов Дональдом Трампом. Полянский отметил, что чем раньше это произойдет, тем лучше.
Читайте также:
Полянский: выдвинутая на пост председателя ГА ООН Бербок запомнилась русофобией
Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине
Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия
Иван Мусатов