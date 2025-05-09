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Полянский: в ООН между США и РФ установились удовлетворительные рабочие контакты

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, между Россией и США сложились удовлетворительные рабочие контакты во Всемирной Организации. Об этом дипломат заявил РИА Новости.
«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — сказал агентству Полянский.

Дипломат добавил, что когда случится официальное назначение постпреда США, Россия ждет более решительных действий от американской стороны. При этом от последней ожидают исполнения директив, назначенных президентом Штатов Дональдом Трампом. Полянский отметил, что чем раньше это произойдет, тем лучше.

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Си Цзиньпин: Китаю и России необходимо быть друзьями, закаленными, как сталь
09 мая 2025, 06:41

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Китаю и России необходимо оставаться друзьями, закаленными, как сталь. Об этом сообщает МИД КНР.
«Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь», — цитирует ведомство слова Си Цзиньпина.

Глава страны отметил, что дружба между странами закалилась кровью и огнем, благодаря чему РФ и КНР имеют прочный фундамент для развития отношений. Помимо этого народы России и Китая 80 лет назад объединили усилия для борьбы с милитаризмом и нацизмом, что вписало незабываемую главу в историю.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду. На следующий день между китайским главой и президентом РФ Владимиром Путиным прошли переговоры на высшем уровне. По итогу стороны приняли решение углубить партнерство и взаимодействие между государствами.

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#владимир путин
#си цзиньпин
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Китай и Россия достигнут новых высот в контексте сотрудничества двух стран
Global Times: визит Си Цзиньпина в Москву улучшит партнерство Китая с РФ
09 мая 2025, 06:04

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву поднимет сотрудничество Китая и России на новые высоты. Об этом сообщает китайская государственная газета Global Times.
«В условиях беспрецедентных изменений и неспокойной международной обстановки Китай и Россия вносят уверенность и позитивную энергию в нестабильный мир благодаря своей стратегической решимости и чувству исторической ответственности», — передает издание.

К тому же в материале говорится, что приезд Си Цзиньпина в Москву: «не только поднимет всестороннее стратегическое партнерство координации России и Китая в новую эпоху на новые высоты и более широкие масштабы, но и несет историческую ответственность за поддержание международной справедливости и продвижение строительства сообщества единой судьбы человечества».

Напомним, что в Кремле в четверг между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли переговоры на высшем уровне. В результате встречи лидеры государств договорились в дальнейшем усиливать партнерство и стратегическое взаимодействие стран.

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#переговоры
#си цзиньпин
#владимир путин
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Байден: я ответственен за возвращение Трампа в Белый Дом
09 мая 2025, 05:36

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Бывший президент США Джо Байден заявил, что берет на себя ответственность за возвращение нынешнего американского лидера Дональда Трампа в Белый Дом. Об этом политик сказал в интервью телеканалу ABC.
«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность», — сказал Байден.

Помимо этого экс-президент отметил, что выиграл бы выборы, если бы не отказался принимать в них участие. В качестве аргумента он привел результаты голосования в 2020 году. Тогда Байден набрал больше голосов, чем Трамп в 2024.

Напомним, что Джо Байден отказался от президентской гонки после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Из-за этого демократическую партию США на выборах представляла Камала Харрис.

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#сша
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Байден: Камала Харрис проиграла на выборах из-за сексизма и расизма граждан США
09 мая 2025, 05:10

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам бывшего президента США Джо Байдена, Камала Харрис проиграла Дональду Трампу на выборах из-за сексизма и расизма американского общества. Об этом экс-лидер страны заявил телеканалу ABC.
«Я был разочарован, но не удивлён... Они пошли по сексистскому пути... Я никогда не видел столь успешной и последовательной кампании, подрывающей представление о том, что женщина может руководить страной, да ещё и женщина смешанной расы», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на участие экс-лидера страны на мероприятиях не наблюдается.

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Кандидат в президенты Румынии Симион требует от Украины компенсацию за Patriot
09 мая 2025, 04:33

Фото: iStock/MikeMareen

Кандидат в президенты Румынии и победитель первого тура выборов Джордже Симион потребовал от Украины компенсацию за переданную систему ПВО Patriot. Об этом сообщает Digi24.
«Мы хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Мы не знаем, что эта компенсация будет означать, будет ли она отражена в контрактах, зерне или других вопросах. Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить взаимную выгоду», — заявил Симион.

Помимо этого политик отметил, что теперь Румыния не будет выделять средства другим странам. При этом на вопрос о том, будет ли страна голосовать за новые пакеты помощи для Украины, Симион не ответил. Ранее политик выступал против дальнейшей поддержки киевского режима.

Напомним, что США отменили безвизовый режим с Румынией. Решение об его введении принимала администрация бывшего американского президента Джо Байдена.

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