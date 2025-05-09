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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выдвинутая на пост председателя Всемирной Организации Анналена Бербок запомнилась «оголтелой русофобией». Об этом сообщает РИА Новости.
«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид. Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок», — сказал агентству Полянский.
Помимо этого дипломат обратил внимание на то, что ранее Бербок отличилась «весьма странными» и «оголтелой русофобией». К тому же она продвигает идеи, которые не разделяют многие члены ООН.
По словам Полянского, есть серьезные сомнения в беспристрастности Бербок. К тому же возникает вопрос в том, сумеет ли она сможет отрешиться от национальных подходом своей страны. Как отметил дипломат, это мнение разделяют и другие участники Всемирной Организации.
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