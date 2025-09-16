Востоковед раскрыл, чем обернётся наступление Израиля в секторе Газа
Политолог Бридже: наступление Израиля в секторе Газа вызовет гуманитарный кризис
Наземная операция Израиля в секторе Газа может привести к серьезному гуманитарному кризису и ухудшению отношений с мусульманскими странами. Такую точку зрения выразил политолог Дмитрий Бридже.
Напомним, Израиль начал масштабное наземное наступление на Газу с целью установления полного контроля над территорией.
«Конечно же, это будет создавать большой гуманитарный кризис, и даже после удара по Катару это тоже будет создавать определенную опору для давления. То есть всё больше и больше стран будут отказываться от сотрудничества с Израилем в мусульманском исламском мире», — сказал Бридже «Известиям».
Он выразил сомнение, что армии Израиля удастся завершить операцию победой. Тем не менее ЦАХАЛ, вероятно, попробует перерезать ключевые магистрали и снизить активность палестинского движения ХАМАС.
Ранее независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.
В этой связи юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова рассказала RT, что эта комиссия не обладает никакими судебными или политическими полномочиями.
«Типологически она относится к так называемым миссиям ООН по сбору фактов, которые должны собрать максимально полную и беспристрастную информацию о происходящем. Очевидно, что международного трибунала по действиям Израиля создано не будет», — объяснила Сазонова.
Однако доклад комиссии может стать опорой для Международного суда ООН, который по инициативе ЮАР рассматривает коллективный иск к Израилю.