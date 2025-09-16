Востоковед раскрыл, чем обернётся наступление Израиля в секторе Газа

16 сентября 2025, 17:34

Политолог Бридже: наступление Израиля в секторе Газа вызовет гуманитарный кризис

Фото: iStock/Gilnature

Наземная операция Израиля в секторе Газа может привести к серьезному гуманитарному кризису и ухудшению отношений с мусульманскими странами. Такую точку зрения выразил политолог Дмитрий Бридже.





Напомним, Израиль начал масштабное наземное наступление на Газу с целью установления полного контроля над территорией.





«Конечно же, это будет создавать большой гуманитарный кризис, и даже после удара по Катару это тоже будет создавать определенную опору для давления. То есть всё больше и больше стран будут отказываться от сотрудничества с Израилем в мусульманском исламском мире», — сказал Бридже «Известиям».

«Типологически она относится к так называемым миссиям ООН по сбору фактов, которые должны собрать максимально полную и беспристрастную информацию о происходящем. Очевидно, что международного трибунала по действиям Израиля создано не будет», — объяснила Сазонова.