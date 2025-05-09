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Захарова: население США не знает историю и роль страны во Второй мировой войне

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, общая масса населения США забывает свою историю и роль страны во Второй мировой войне. Об этом дипломат заявила ТАСС.
О данном факте Захарова сообщила на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты сыграли ключевую роль в победе над нацисткой Германией. Как предположила дипломат, таким образом американский лидер пытается привлечь внимание граждан к истории страны.

«Возможно, он (Трамп) таким образом пытается привлечь внимание американцев, которые ничего уже не знают ни о Второй мировой войне, ни о роли США в ней, ни о ключевых сражениях, ни о географии Второй мировой войны. Возможно, это такая попытка, которую он совершает на других направлениях, вытащить Америку из того чудовищного кризиса, куда ее загоняли, посчитайте, уже десятилетиями ультралибералы», — говорит Захарова.

Помимо этого дипломат высказалась о визите американского посла в Москве на Парад в честь 9 Мая. По словам Захаровой, с этим к представителю США нужно обратиться напрямую.

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Полянский: у России в ООН нет диалога с США по конфликту на Украине
09 мая 2025, 01:54

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Россия не имеет в международной организации прямых контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.
«Что касается тематики украинского урегулирования, то она пока не получила "преломления" на нью-йоркскую площадку и какого-то отдельного канала для диалога с американцами у нас здесь нет», — рассказал агентству Полянский.

При этом дипломат отметил, что представительство РФ при ООН «не отбирает хлеб» у коллег из российского посольства в Вашингтоне, где и обсуждаются вопросы двухсторонних отношений России и США. При этом если это будет целесообразным, РФ готова работать над диалогом с американскими коллегами в Нью-Йорке по вопросам функционирования постпредства напрямую.

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#россия
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Брюс: ресурсная сделка США и Украины идет отдельно от переговоров по конфликту
09 мая 2025, 00:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона рассматривает ресурсную сделку с Украиной отдельно от переговоров по конфликту. Об этом политик рассказала на брифинге с журналистами.
«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и конфликта. Это отдельное», — прокомментировала Брюс заключенную сделку между Киевом и Вашингтоном.

Представитель Госдепа отметила, что данный договор создан для того, чтобы обеспечить Украине финансирование на восстановление страны после завершения боевых действий.

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#договор
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#финансирование
#страны
#госдеп
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Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия
Трамп: США введут санкции если Россия и Украина не достигнут перемирия
09 мая 2025, 00:00

Фото: iStock/designer491

По словам президента США Дональда Трампа, его страна вместе с партнерами введет очередные санкции, если Россия и Украина не достигнут 30-дневного прекращения огня. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — пишет Трамп.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по украинскому конфликту в случае отсутствия прогресса в диалоге.

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#санкции
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Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
08 мая 2025, 23:29

Фото: iStock/sb2010

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Штаты выйду из переговорного процесса по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса в диалоге. Об этом политик заявил в интервью для Fox News.
«Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса», — сказал Вэнс.

После этих слов журналистка поинтересовалась у вице-президента, выйдут ли США из переговоров в случае отсутствия прогресса. На это Вэнс ответил утвердительно: «да».

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#сво
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Медведев высказался о покинувших Россию артистах: «Вернулись, пусть живут»
Медведев предложил не разрешать выступать артистам с антироссийской позицией
08 мая 2025, 22:55

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Не всех артистов, покинувших Россию после начала спецоперации (СВО), стоит резко осуждать, но давать выступать тем, кто высказывался против страны, нельзя. Об этом объявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.
Медведев подчеркнул, что многие из покинувших РФ творческих личностей приезжают обратно и начинают выступать снова.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — выразил свое мнение зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что он говорит не об иноагентах, а о тех, кто просто высказывался против страны. По мнению политика, подобные артисты не должны получать поддержку от властей.

«Если они преступления не совершили, ну пожалуйста, вернулись, пусть живут, никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать их — это абсолютно неприемлемо», — заключил зампред Совбеза.

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