Захарова: население США не знает историю и роль страны во Второй мировой войне

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, общая масса населения США забывает свою историю и роль страны во Второй мировой войне. Об этом дипломат заявила ТАСС.
О данном факте Захарова сообщила на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты сыграли ключевую роль в победе над нацисткой Германией. Как предположила дипломат, таким образом американский лидер пытается привлечь внимание граждан к истории страны.
Помимо этого дипломат высказалась о визите американского посла в Москве на Парад в честь 9 Мая. По словам Захаровой, с этим к представителю США нужно обратиться напрямую.
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«Возможно, он (Трамп) таким образом пытается привлечь внимание американцев, которые ничего уже не знают ни о Второй мировой войне, ни о роли США в ней, ни о ключевых сражениях, ни о географии Второй мировой войны. Возможно, это такая попытка, которую он совершает на других направлениях, вытащить Америку из того чудовищного кризиса, куда ее загоняли, посчитайте, уже десятилетиями ультралибералы», — говорит Захарова.
Помимо этого дипломат высказалась о визите американского посла в Москве на Парад в честь 9 Мая. По словам Захаровой, с этим к представителю США нужно обратиться напрямую.
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Иван Мусатов