Захарова: население США не знает историю и роль страны во Второй мировой войне

Не всех артистов, покинувших Россию после начала спецоперации (СВО), стоит резко осуждать, но давать выступать тем, кто высказывался против страны, нельзя. Об этом объявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.