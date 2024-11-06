Polymarket: оценка букмекерами шанса Трампа на победу превысила 93%

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Оценка букмекерами шанса Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США превысила 93%. Такие данные приводит онлайн-платформа Polymarket.
Еще несколько часов назад букмекеры сервиса Polymarket оценивали вероятность победы Трампа в 71,1%.
При этом шансы победы Камалы Харрис оцениваются всего на 6,6%.
По последним данным, Трамп вырвался в лидеры во всех ключевых колеблющихся штатах: Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Неваде.
Харрис же побеждает в Небраске, однако там только один выборщик.
Сам же Трамп уверен, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.
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При этом шансы победы Камалы Харрис оцениваются всего на 6,6%.
По последним данным, Трамп вырвался в лидеры во всех ключевых колеблющихся штатах: Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Неваде.
Харрис же побеждает в Небраске, однако там только один выборщик.
Сам же Трамп уверен, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.
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Элина Позднякова