Анатолий Вассерман (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
На президентских выборах в США большинство голосов наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, однако победу могут присудить его оппоненту Камале Харрис. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, его слова передает «МК».
«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают также, как было в 2020-м году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями», — считает Вассерман.
Он пояснил, что подобный вывод напрашивается из-за того, что тогда при подсчете голосов активисты демократов не подпускали активистов республиканцев к столам, где проходил подсчет бюллетеней. Кроме того, на некоторых участках республиканцев и вовсе выгоняли. По словам эрудита, тогда произошла массовая фальсификация, которая ожидается и сегодня.
По словам Вассермана, для России предпочтительнее победа Харрис, так как она «очень умело и быстро» доведет США по меньшей мере до их разъединения. Он уточнил, что именно Штаты сейчас являются основным препятствием на пути к всемирному благополучию, то такой расклад станет полезным для всех.
Однако он также отметил, что от Харрис стоит ждать многих неприятностей. Она продолжит финансировать Украину даже в ущерб экономики собственной страны. Однако России она не сможет причинить существенного ущерба, заключил Вассерман.
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