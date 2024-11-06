На Западе раскрыли кошмарный сценарий итогов выборов в США

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Политический редактор Питер Ван Онселен в статье для Daily Mail предупреждает, что затягивание объявления победителя президентских выборов в США может привести к массовым беспорядкам, учитывая возможные пересчеты голосов в ключевых штатах.
Он отмечает, что при нынешнем накале политической обстановки и взаимных обвинениях между кандидатами, процесс установления победителя рискует стать источником большой напряженности.
Особенно остро ситуация может развиваться, если вице-президент Камала Харрис, в роли президента Сената, будет объявлять итоги голосования, которые могут оказаться спорными.
Автор подчеркивает, что первый сценарий (победа Харрис) несет особенно высокий риск нестабильности. Выборы в США проходят в условиях напряженности, а исход в штатах, таких как Аризона, Висконсин и Пенсильвания, определит окончательные результаты.
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Особенно остро ситуация может развиваться, если вице-президент Камала Харрис, в роли президента Сената, будет объявлять итоги голосования, которые могут оказаться спорными.
«Представьте, что после пересчетов и разбирательств Харрис подписывает свою собственную победу. Трамп отреагировал бы крайне негативно», — пишет автор.В случае же победы Трампа Харрису придется объявить его успех, несмотря на всю критику, прозвучавшую с обеих сторон.
Автор подчеркивает, что первый сценарий (победа Харрис) несет особенно высокий риск нестабильности. Выборы в США проходят в условиях напряженности, а исход в штатах, таких как Аризона, Висконсин и Пенсильвания, определит окончательные результаты.
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Мария Моисеева