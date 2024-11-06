«Мы выигрываем по-крупному»: Трамп оценил ход выборов

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от республиканцев Дональд Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его социальной сети Truth Social, что дела у его партии на выборах «идут хорошо».
«Республиканцы, дела у нас идут очень хорошо… Мы выигрываем по-крупному», — утверждает экс-глава государства.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.
Выборы проходят по системе выборщиков, и для победы кандидату необходимо заручиться 270 из 538 голосов. Победитель в штате забирает все голоса выборщиков, что делает такие штаты, как Пенсильвания, ключевыми в предвыборной гонке.
До этого сообщалось, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис занимает лидирующую позицию на выборах президента в одном из ключевых колеблющихся штатов — Северной Каролине.
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Алина Юрчак