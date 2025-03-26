Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский отлично понимает, что дни его сочтены. Его «светлый образ», столь тщательно и бережно культивируемый им ранее, значительно померк, а верят в него лишь самые оголтелые националисты, составляющие незначительное бендеровское меньшинство.
Такое мнение в интервью Первому каналу высказал глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал заявления специального посланника президента США по Украине Стивена Уиткоффа относительно сроков прекращения огня. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Уиткофф верно понял суть конфликта, но неправильно оценивает европейские элиты, стремящиеся не допустить «слабины» со стороны Зеленского, а также явное нежелание самого киевского лидера, не желающего идти на прекращение огня.
Ранее спецпосланник американского президента Уиткофф в одном из интервью заявил, что полного прекращения огня на Украине можно добиться за «пару недель».
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«Зеленский и сам не хочет давать слабину. Он понимает, что дни его сочтены, что его "светлый образ", как он пытался его строить в народе, давно померк, за исключением той части населения, которая отражает радикальные, ультраправые, реваншистские, бандеровские взгляды, там таких людей тоже немало», — сказал Сергей Лавров.
Ранее спецпосланник американского президента Уиткофф в одном из интервью заявил, что полного прекращения огня на Украине можно добиться за «пару недель».
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Александр Бойцов