«Помогала убивать узников»: в Германии приговорили 99-летнюю секретаршу концлагеря

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Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем в фашистском концлагере «Штуттгоф». Суд признал ее причастной к убийствам более 10 тысяч узников во время Великой Отечественной войны.
Ранее Фурхнер приговорили к двум годам условно. Защита пыталась смягчить приговор, однако Пятый уголовный сенат федерального суда в Лейпциге отклонил апелляцию. Решение вступило в законную силу 20 августа.
Концлагерь «Штуттгоф» находился на территории оккупированной Германией Польши. За годы войны там зверски убили около 65 тысяч заключенных. По данным следствия, Фурхнер работала гражданским служащим в комендатуре концлагеря с июня 1943 по апрель 1945 года и помогала руководству убивать узников.
Поскольку на момент преступлений ей было 18-19 лет, дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних.
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Концлагерь «Штуттгоф» находился на территории оккупированной Германией Польши. За годы войны там зверски убили около 65 тысяч заключенных. По данным следствия, Фурхнер работала гражданским служащим в комендатуре концлагеря с июня 1943 по апрель 1945 года и помогала руководству убивать узников.
Поскольку на момент преступлений ей было 18-19 лет, дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних.
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Лия Мурадьян