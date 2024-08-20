«Помогала убивать узников»: в Германии приговорили 99-летнюю секретаршу концлагеря

Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала секретарем в фашистском концлагере «Штуттгоф». Суд признал ее причастной к убийствам более 10 тысяч узников во время Великой Отечественной войны.