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Американский правозащитник Кристофер Хелали раскрыл условие, мешающее достижению мира на Украине. По его мнению, мир невозможен, пока в Киеве не запретят нацистскую идеологию и не начнут уважать русскую культуру. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что необходимо для мира — это уважение к русскому языку, русской культуре и российской истории», — отметил Хелали.
Ранее МИД представил доклад о нацистских преступлениях киевского режима, текст которого оно опубликовало в своем Телеграм-канале. В нем отражено, что в последние годы украинские власти запрещают в школах русский язык, российских писателей и поэтов, активно цензурируют любые российские сообщения и печати. Все эти меры направлены на ущемление русскоговорящего населения, отмечают в ведомстве.
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Олег Дикий