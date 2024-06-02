Помогавший ВСУ экс-студент МГУ не хочет возвращаться на Украину

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Бывший студент МГУ из Одессы Сергей Гулько сообщил, что не намерен возвращаться на Украину. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.
Ранее Гулько был арестован в Москве за попытки собрать деньги для ВСУ.
Правоохранители установили, что одессит размещал в Сети призывы и лозунги националистического характера. Также он выставлял посты по сбору денежных средств для украинских военных.
После отбытия срока административного ареста Гулько был депортирован из РФ, в настоящее время, по его словам, он находится за рубежом и не имеет планов возвращаться на Украину.
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Правоохранители установили, что одессит размещал в Сети призывы и лозунги националистического характера. Также он выставлял посты по сбору денежных средств для украинских военных.
После отбытия срока административного ареста Гулько был депортирован из РФ, в настоящее время, по его словам, он находится за рубежом и не имеет планов возвращаться на Украину.
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Анастасия Хохлова