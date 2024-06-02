Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ под Купянском

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На Купянском направлении артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчёт Вооружённых сил Украины. Для этого им потребовалось всего два выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».
Об этом корреспонденту RT рассказал командир орудия с позывным Буран. Он сообщил, что миномёт неприятеля мешал продвижению российской пехоты на важном участке. Помочь товарищам взялись артиллеристы. Первый выстрел был пристрелочным, а второй уже накрыл украинский миномёт вместе с расчётом.
По словам Бурана, расчёт его орудия опытный и обстрелянный. На счету из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» много поражённых целей, среди которых пехота и боевая техника противника. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили уже не одно украинское орудие. Также в задачу САУ входит поддержка манёвров российской пехоты, как в этом случае с миномётом, заключил боец.
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Александр Бойцов