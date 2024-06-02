Российские артиллеристы уничтожили миномётный расчёт ВСУ под Купянском

ВСУ стремятся остановить наступление российской армии на Харьковском направлении и стягивают резервы. ВС РФ удалось отодвинуть противника на Авдеевском участке фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».