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Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Российские войска также нанесли несколько ударов по трем бригадам в районах Нестерянки, Новоандреевки и Тягинки.
Глава региона заявил, что украинская армия за сутки потеряла порядка 50 военнослужащих. ВС России также уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, две военные машины и 47 наблюдательных пунктов.
Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.
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Глава региона заявил, что украинская армия за сутки потеряла порядка 50 военнослужащих. ВС России также уничтожили 36 БПЛА, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», одну БМП, две военные машины и 47 наблюдательных пунктов.
Ранее аналитик германского издания Bild Юлиан Репке заявил, что Украина не располагает какими-либо средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Часовым Яром.
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Александр Климов