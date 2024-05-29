Помощь Китая России вызывает глубокую обеспокоенность в Европе

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США стали активно убеждать руководства европейских стран в угрозе помощи Китая России. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Politico.
«На этой неделе я лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО с настолько подробностями и конкретикой, насколько это возможно», — рассказал Кэмпбелл.
По его словам, помощь Пекина Москве вызывает глубокую обеспокоенность среди европейских стран. Кэмпбелл также рассказал, что в Североатлантическом совете многие главы государств Европы считают невозможной нормализацию отношений с Китаем, если он будет оказывать помощь России.
Ранее обозреватель издания The Washington Post писал, что Китай после начала конфликта на Украине был якобы готов отправить России оружие, однако «воздержался» от этого после звонка американского президента Джо Байдена.
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