Помощник президента РФ Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине

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Помощник президента России Владимир Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине в 1954 году. Об этом он рассказал в ходе эфира на «Соловьев.Live».
«Причина - голоса, личная власть», — сказал Мединский.
Помощник президента пояснил, что на тот момент первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пытался набрать политического веса, в связи с чем ему были важны каждые голоса, в особенности от украинских начальников. Все из-за исторических связей и единого народно-хозяйственного комплекса. При этом такой подход и ранее указанные причина Мединский назвал «галиматьей».
Подходящим поводом для передачи Крыма под управление Украиной оказалась 300-летняя годовщина Переяславской рады. Мединский отметил, что отдать полуостров украинской стороне было выгодно не только Хрущеву, но и определенному кругу лиц.
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Иван Мусатов