Помощник президента России прокомментировал «план победы» Зеленского

Юрий Ушаков (Фото: сайт Кремля)
Украинский лидер Владимир Зеленский представил западным союзникам «план победы», но плана переговоров у него нет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.
«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы», — сказал Ушаков, улыбаясь.
По словам помощника главы российского государства, название инициативы много говорит о намерениях украинской власти в отношении конфликта.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября текущего года в Верховной раде. План состоит из 5 пунктов. Примечательно, что данная инициатива не раз подвергалась критике и игнорированию со стороны западных союзников Киева.
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