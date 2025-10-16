Путин и Трамп договорились о встрече на высоком уровне на следующей неделе
Белый дом: США и Россия проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе
Россия и США проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе. Об этом в ходе телефонного разговора договорились лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп, передаёт пресс-служба Белого дома.
Ранее в этот день Трамп провёл телефонный разговор с Путиным. Диалог главы государств посвятили конфликту на Украине.
В пятницу, 17 октября, американский лидер поговорит с Владимиром Зеленским. Политики будут обсуждать поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Трамп подчеркнул, что также намерен обсудить с главой киевского режима сегодняший диалог с Путиным.
новость дополняется...
Читайте также: