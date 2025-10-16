Путин и Трамп договорились о встрече на высоком уровне на следующей неделе

16 октября 2025, 20:16

Белый дом: США и Россия проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Россия и США проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе. Об этом в ходе телефонного разговора договорились лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп, передаёт пресс-служба Белого дома.