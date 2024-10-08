Помощник президента Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально к дню рождения Владимира Путина прислал подарок. Об этом рассказал журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
Он не стал уточнять, что именно турецкий лидер подарил своему российскому коллеге, но подчеркнул, что подарок был очень хорошим и прибыл как раз перед разговором глав двух государств, что явно было спланировано и рассчитано. На каверзный вопрос представителя одного из СМИ, уложилась ли стоимость презента в три тысячи рублей, разрешённых для государственных служащих, Ушаков с улыбкой ответил, что подарок из Турции явно был «чуть дороже».
Ушакова также спросили, были ли подарки Путину от глав других государств. На это он ответил, что они точно присылались из тех стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения. Особенно помощник президента отметил очень тёплое послание от Председателя КНР Си Цзиньпина. На вопрос о подарках от недружественных стран политик ответил, что специально этого не фиксировал, но по ощущениям их не было.
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