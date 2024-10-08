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Помощник президента Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок

08 октября 2024, 13:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально к дню рождения Владимира Путина прислал подарок. Об этом рассказал журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.


Он не стал уточнять, что именно турецкий лидер подарил своему российскому коллеге, но подчеркнул, что подарок был очень хорошим и прибыл как раз перед разговором глав двух государств, что явно было спланировано и рассчитано. На каверзный вопрос представителя одного из СМИ, уложилась ли стоимость презента в три тысячи рублей, разрешённых для государственных служащих, Ушаков с улыбкой ответил, что подарок из Турции явно был «чуть дороже».

Ушакова также спросили, были ли подарки Путину от глав других государств. На это он ответил, что они точно присылались из тех стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения. Особенно помощник президента отметил очень тёплое послание от Председателя КНР Си Цзиньпина. На вопрос о подарках от недружественных стран политик ответил, что специально этого не фиксировал, но по ощущениям их не было.

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В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным
08 октября 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.
«Для него (Шольца – ред.) это (разговор с Путиным – ред.) не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», — заявил источник издания в кабмине ФРГ.

При этом отмечается, что немецкий канцлер будет готов к разговору с Путиным тогда, когда для этого настанет «правильный момент». Именно тогда будет необходимо направить «ясный сигнал».

1 октября стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. В начале прошлого месяца представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что политик поговорит с российским лидером «если сочтет момент подходящим». Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

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Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова
08 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Великобритания пополнила санкционный список, внеся в него войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России и начальника этих войск Игоря Кириллова. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Также в реестр вошли 27-й и 33-й Центральные научно-исследовательские испытательные институты Минобороны России.

В представленном кабмином документе указано, что постановлением предусматривается введение финансовых ограничений против лиц, якобы участвующих или якобы вовлечённых в запрещённую деятельность, связанную с химическим оружием.

Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения в отношении Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют ОЗХО, подтвердившую уничтожение такого вида вооружения в России.

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Пашинян прокатился по набережной Москвы-реки на велосипеде – видео
Премьер Армении Пашинян показал кадры велопрогулки по набережной Москвы-реки
08 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/JARAMA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о велопрогулке по набережной Москвы-реки. Соответствующие кадры он представил в своём Telegram-канале.
На видео он рассказал, что в российской столице есть очень хорошая велодорожка, по которой он устроил заезд на велосипеде.


Пашинян известен своей любовью к велопрогулкам, которые он устраивает в разных странах. Так, в начале октября он посетил Францию, где проехался на велосипеде по улицам Парижа. После возвращения на родину он совершил велопрогулку по маршруту Ереван – Эчмиадзин – Ереван длиной 50 километров.

Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите СНГ, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время армянский политик уже находится в Кремле.

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Путин встретился в Кремле с президентом Азербайджана Алиевым
08 октября 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле приехавшего на переговоры своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече главы государств в основном намерены обсудить вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.
Российский лидер, приветствуя гостя, выразил удовлетворение тем, что на полях саммита глав СНГ существует возможность обменяться информацией о текущем положении дел и, возможно, внести какие-то коррективы в поступательное движение вперёд, которое, по мнению Путина, несомненно существует. Он также пригласил президента Азербайджана на саммит БРИКС, который пройдёт в Казани 23-24 октября.

Алиев в свою очередь в начале встречи ещё раз поздравил российского президента с днём рождения. Стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также прибыл в Москву для участия в саммите глав государств СНГ. С ним у Владимира Путина также запланирована отдельная встреча. Накануне, 7 октября, в день рождения президента России, участники мероприятия Содружества провели неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту.

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Украину не будут обсуждать на саммите стран БРИКС
Ушаков: Сессий по Украине на саммите БРИКС в Казани не планируется
08 октября 2024, 13:00

Фото: istock/Bet_Noire

Сессий по теме Украине на саммите стран БРИКС не планируется. Об этом заявил 8 октября помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков также сообщил, что не ожидаются и мероприятия по обсуждению платформы «Друзей мира», пишет РИА Новости. Платформу решили создать для разрешения украинского кризиса Китай, Бразилия и другие государства Глобального Юга.

Саммит глав государств под председательством России в БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 государств. Накануне статус страны-партнера БРИКС запросила Куба. Также БРИКС посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кроме этого в рамках саммита президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

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Мальдивы уладили конфликт с «клоуном» и попросили у Индии $760 млн
FT: Индия даст Мальдивам $760 млн после слов о «клоуне» в адрес премьера
08 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия выделит Мальдивам 760 миллионов долларов после того, как мальдивские чиновники назвали индийского премьера «клоуном». Скандал уладили, после президент архипелага добился финансирования. Об этом сообщает 8 октября Financial Times.
Зимой представители мальдивских властей назвали премьера Индии «клоуном» за поддержку Израиля, поскольку на Мальдивах исповедуют ислам. Межгосударственный скандал в итоге уладили и теперь индийское правительство оказывает финансовую помощь мальдивцам. По данным FT, Индия поможет Мальдивам предотвратить дефолт.

Ранее Мальдивы, Китай и Индия отказались от доллара США в торговле и перешли на расчеты в национальных валютах. Отказ от американской волюты позволил Мальдивам сэкономить 50% ежегодного импорта — это около 1,5 млрд долларов.

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Харрис завила, что не будет обсуждать с Путиным мир на Украине без участия Киева
08 октября 2024, 11:35

Фото: сайт Белого дома

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине. По её словам, без участия Киева такая встреча невозможна.
Соответствующее заявление кандидат на пост президента США сделала, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала CBS News. Журналист спросил её, готова ли она встретиться с российским лидером ради мирного урегулирования украинского конфликта.

«Двусторонне без Украины? Нет», — ответила Харрис.

В том же интервью претендент на президентское кресло от Демократической партии уклонилась от ответа на вопрос, поддержит ли она идею вступления Украины в НАТО, если победит на выборах. Харрис заявила, что сейчас говорить об этом преждевременно, а данный вопрос будет обсуждаться «когда и если» до этого дойдёт.

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Евросоюз готовит Украину к выгодному мирному договору
Шефчович: ЕС обеспечит Украине преимущество для мира на выгодных условиях
08 октября 2024, 11:22

Фото: сайт ЕС

Евросоюз должен обеспечить Украине особое положение, которое позволит ей заключить мир на выгодных условиях. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Страсбурге в ходе подготовки к саммиту стран ЕС.
«Нашей целью должна оставаться подготовка дороги к полноценному членству Украины в ЕС и обеспечение такого положения, которое позволит Украине обсуждать мир на выгодных условиях», — заявил Шефчович.
По данным Шечовича, на саммите Евросовета 17-18 октября страны обсудят развитие обороны вокруг Украины и подготовку страны к предстоящей зиме. Сейчас ЕС занимается ремонтом сетей и стабилизирует поставки энергии на Украину.

Также вице-президент Еврокомиссии сообщил о подготовке очередного финансового пакета помощи.
«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — сказал Шефчович.

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FT: Украина и её союзники признали необходимость переговоров с Россией
08 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/Diy13

Украина и её западные союзники признали необходимость проведения переговоров с Россией по вопросам территориальной целостности на фоне изменяющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что настроения стремительно меняются в Вашингтоне, Киеве и других западных столицах. Всё чаще звучат предложения о необходимости дипломатического разрешения конфликта для сохранения большей части Украины.

При этом киевские власти продолжают сталкиваться с недостатком поддержки для реализации данных целей. Трудности также усугубляются отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и предстоящими президентскими выборами в США. Также союзники начали всё чаще интересоваться ситуацией на Ближнем Востоке.

Кроме того, в кулуарах начали обсуждать возможность соглашения, которое позволит России сохранить контроль над освобождёнными территориями, а Украина, в свою очередь, может рассчитывать на вступление в НАТО с гарантией безопасности в контролируемых ею границах.

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