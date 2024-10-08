В Китае прошло световое шоу дронов по случаю дня рождения Путина

Фото: Сайт Кремля
В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, в честь 72-го дня рождения президента России Владимира Путина состоялось впечатляющее световое шоу с использованием дронов.
Десятки беспилотников взмыли в ночное небо, выстроившись в портрет российского лидера, создавая уникальный визуальный эффект.
Организаторы шоу также вывели в небе надпись "Happy Birthday, Mr. President" ("С Днем рождения, мистер президент"), которая светилась яркими огнями.
Поздравления Владимиру Путину прозвучали не только в Китае. В Африке его поздравили с помощью музыкальных выступлений и коллективных акций. В Нигере местные рэп-исполнители записали песню в честь президента России, а в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, представители общественных организаций также выразили свои поздравления. Ученики школы имени Льва Толстого в Мали и жители Центральноафриканской Республики, изучающие русский язык в Русском доме в Банги, хором пожелали Путину здоровья и успехов.
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Организаторы шоу также вывели в небе надпись "Happy Birthday, Mr. President" ("С Днем рождения, мистер президент"), которая светилась яркими огнями.
Поздравления Владимиру Путину прозвучали не только в Китае. В Африке его поздравили с помощью музыкальных выступлений и коллективных акций. В Нигере местные рэп-исполнители записали песню в честь президента России, а в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, представители общественных организаций также выразили свои поздравления. Ученики школы имени Льва Толстого в Мали и жители Центральноафриканской Республики, изучающие русский язык в Русском доме в Банги, хором пожелали Путину здоровья и успехов.
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Елена Перлова