Помощник Путина раскрыл важнейшее направление внешней политики РФ

Фото: kremlin.ru
Сотрудничество в формате БРИКС – один из основных векторов российской внешней политики и важное направление с долгосрочной перспективой, заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью информационному агентству ТАСС.
По словам Ушакова, сотрудничество с членами блока отвечает коренным национальным интересам России. Оно также органично вписывается в последовательную ориентацию на формирование справедливого и многополярного миропорядка, создание равных возможностей развития для всех стран, подчеркнул помощник главы государства.
Ушаков добавил, что, несмотря на западные санкции, Москва будет искать пути продолжения экономического сотрудничества в рамках организации.
Ранее сообщалось, что присоединения к БРИКС ожидают 25 государств.
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Ушаков добавил, что, несмотря на западные санкции, Москва будет искать пути продолжения экономического сотрудничества в рамках организации.
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Александр Климов